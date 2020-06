Comme prévu, la pandémie de Covid-19 a un impact économique sans précédent. Une crise qui n’a jamais touché autant de pays depuis 150 ans, estime la Banque mondiale. Le monde entier est entré dans un ralentissement dont les conséquences restent encore difficiles à contenir. C’est une crise qui devrait laisser des cicatrices pendant longtemps et poser d’immenses défis à l’échelle mondiale, estiment les experts. Et l’aide massive des gouvernements qui ne devrait pas tarder pourrait ne pas être suffisante à booster la machine économique. Les prévisions sont pour le moins inquiétantes, des dizaines de millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté. La pandémie a touché la majorité des pays du monde et fait plus de 400 000 morts. Ce séisme sanitaire qui aura complètement bouleversé la vie de millions de personnes dans le monde devrait laisser des traces. De nombreux pays ont pris des mesures de confinement pour tenter de contenir une pandémie qui déferlait dangereusement. Mais cette mesure a mis leurs économies en grande difficulté. La reprise devrait visiblement prendre plus de temps, d’autant plus que le virus n’a toujours pas été vaincu médicalement. Et une seconde vague n’est toujours pas à écarter. Aujourd’hui, le ralentissement économique est tel qu’il va contrarier la reprise dans les pays en développement. Déjà structurellement fragiles, ces pays seront visiblement ceux qui payeront la facture la plus lourde du coronavirus. Et pourtant, l’Algérie relativement épargnée par la pandémie, sous contrôle depuis le début, pouvait profiter de la situation. Les pays européens en situation de panique, qui ont commandé des millions de masques en provenance des pays asiatiques comme la Chine et le Vietnam, auraient pu se retourner vers des pays moins lointains. L’Algérie, à une heure de l’Europe, aurait pu s’installer comme une alternative face à des puissances en difficulté pour faire fonctionner à fond une industrie du textile qui n’en aurait pas demandé autant. La crise liée à la pandémie aura été alors une occasion imparable pour s’installer comme un acteur agissant dans la zone méditerranéenne.