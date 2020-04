L’accord de la réduction de l’Opep et ses partenaires est, certes, une évolution notable mais vite fragilisée par un G20 en situation d’incertitude accentuée par une conjoncture sanitaire sans précédent. Pour les observateurs, la réduction reste très insuffisante, encore faudrait-il qu’elle soit respectée. Il est un fait, le marché pétrolier actuel a complètement échappé au contrôle de l’Opep et ses membres et n’obéit qu’à la demande ou, plus précisément, à la consommation mondiale. Une consommation lourdement frappée par une crise sanitaire inédite aux conséquences encore inconnues. L’accord de principe sur une rédaction pourrait constituer un répit pour un ou deux mois, en attendant une réaction de l’économie mondiale. Une économie en attente d’une reprise ou non dans les prochaines semaines face à un horizon désormais flou. L’acceptation d’une situation de fait, aussi bien pour les membres de l’Opep que pour tous les autres producteurs du marché, y compris l’acteur de poids américain, est symptomatique d’une situation de sidération. Ces acteurs savent pertinemment que la consommation est historiquement de très loin inférieure à l’offre, et pour une durée indéterminée. On risque de fait de s’acheminer vers une situation catastrophique, non seulement pour le marché mais aussi pour le secteur de l’énergie. La réduction décidée, quel que soit son niveau, devrait tout juste ralentir pendant deux ou trois mois le bourrage des stocks mondiaux. Ce qui permettrait au baril de se maintenir autour de 30 dollars. Cette situation qui dépasse l’Opep, selon les experts, pourrait bien signifier la fin d’une époque. Le monde est visiblement appelé à changer. La pandémie et ses impacts ont ébranlé les systèmes politiques et économiques en place depuis des décennies. Le monde de demain devrait probablement se détourner du système économique basé notamment sur l’impitoyable libre marché. Pour aller vers un monde où les stratégies de sécurité sanitaire, alimentaire et d’environnement auront un sens.

