L’aide de l’Etat aux entreprises, dont les activités sont impactées par la crise sanitaire, ne sera pas automatique ni réservée à l’ensemble des PMI/PMI dans le pays. Elle sera apportée aux opérateurs qui auront fait preuve «d’honnêteté et de transparence», a déclaré le président de la République, samedi, lors de sa rencontre devenue régulière avec les journalistes des médias nationaux.

Abdelmadjid Tebboune a déclaré que toutes les entreprises, privées en particulier, n’ont pas interrompu totalement leurs activités et n’ont pas mis leurs salariés au chômage technique. Celles-ci, a-t-il fait savoir, ont poursuivi leurs opérations en période de confinement et «n’ont observé qu’un arrêt partiel, sachant qu’elles avaient des stocks qui ont été mis en vente durant cette période».

Selon le chef de l’Etat, ces entités industrielles n’ont pas subi totalement le préjudice créé par l’épidémie du nouveau coronavirus et n’auront donc pas voie ouverte à un soutien financier des pouvoirs publics. Les autres, a-t-il ajouté, seront soumises au contrôle de l’Etat et à «son rôle pour éviter de porter atteinte à l’économie nationale». «Nous sommes prêts à aider les entreprises qui présentent des chiffres clairs», a-t-il encore dit. Sur cette base, a-t-il souligné, «le secteur privé qui se plaint d’avoir libéré 50% de ses effectifs doit prouver qu’il avait effectivement libéré les employés temporairement et leur avait versé leurs salaires. A ce moment-là, nous examinerons sa situation et l’indemniserons pour ses pertes».

Par ces précisions, M. Tebboune conforte les déclarations du ministre de l’Industrie et des Mines qui a indiqué, jeudi, que l’Etat et le gouvernement algériens n’ont pas les moyens suffisants pour apporter secours à des PME dont les patrons affirment réaliser de gros chiffres d’affaires et qui ne peuvent pas reproduire l’expérience des pays développés qui ont assisté leur tissu entrepreneurial. Allusion sans doute au fait que de nombreuses entreprises algériennes privées, qui ne sont pas soumises aux mêmes charges ni à la même pression fiscale que leurs homologues européennes, par exemple, sont soumises à des règles de confinement plus drastiques en raison de la dangerosité de la pandémie dans leurs pays.



Pas d’exonération fiscale sur l’année

La différence est dans le style de langage utilisé. Pour Ferhat Aït Ali Braham, il n’est pas cohérent que des chefs d’entreprise «viennent dire qu’ils n’ont pas de quoi payer les salaires, alors que ces mêmes personnes disaient, il y a deux ans, qu’ils font (ensemble) un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars». Ils ne doivent compter que «sur une aide de l’Etat à titre complémentaire». Pour le chef de l’Etat, il est «inadmissible que certaines entreprises demandent une exonération fiscale d’une année, alors que la durée du confinement était de deux à trois mois». «Certes, nous n’allons pas abandonner les entreprises, mais notre aide n’interviendra qu’après contrôle et si nous constatons une exagération dans les plaintes, la réponse sera de moindre importance», a-t-il précisé. Les entreprises économiques sont appelées à contracter une assurance tous risques. «L’assureur prendra en charge une partie de ces risques et l’Etat prendra en charge le reste», a affirmé M. Tebboune. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les associations patronales et les cercles de réflexion et d’appui à l’entreprise d’autant que, selon les mots utilisés jusqu’ici par le président de la République, l’engagement de l’Etat à soutenir l’entreprise ne concernera que la période de la crise sanitaire. Ni M. Tebboune ni le ministre de l’Industrie n’avaient, jusqu’à présent, évoqué les appels du patronat et du think tank Care à se pencher sur les entreprises en difficulté depuis 2019, une année noire, selon Care et d’autres collectifs d’analyse. En ce qui concerne le temps de la crise sanitaire, le chef de l’Etat a manifesté samedi une préoccupation particulière pour les professions libérales. «Les plus impactés par la pandémie sont les artisans et les professionnels libéraux, à l’instar des coiffeurs, des menuisiers et des taxis qui vivent au mois et n’ont pas d’épargne», a-t-il dit. Cette frange a bénéficié de l’allocation de 10 000 DA dans la première phase d’indemnisation, en attendant la seconde phase prochainement, a-t-il rappelé, affirmant que le versement de cette allocation mensuelle se poursuivra durant toute la période de confinement.

L’Etat soutiendra «autant que faire se peut» cette catégorie lésée et «n’abandonnera pas les jeunes chômeurs», a rassuré M. Tebboune. Indiquant qu’il suit de près l’évolution du front social qui ne doit pas être un foyer de déstabilisation, allusion aux protestations à caractère socio-économique et leurs effets sur la vie et la sécurité des gens. n