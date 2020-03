Dans une tribune signée Rabah Arezki et Ha Nguyen, respectivement économiste en chef et Économiste senior pour la région Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, la Banque mondiale fait constater que le nouveau coronavirus (ou Covid-19), qui a fait son apparition en Chine fin 2019, «risque d’affecter les économies de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)».

Les deux économistes de la Banque mondiale soulignent que cet impact se fera

«à travers quatre grands canaux : directement, en contaminant les populations et, indirectement, en touchant les prix du pétrole, les chaînes de valeur et le tourisme».

Comme l’explique cette tribune, «les risques de contamination humaine et d’effondrement des cours du pétrole sont les plus forts : le virus est déjà présent en Iran et dans d’autres pays de la région MENA et, depuis son apparition, le baril a plongé de 20 dollars». Concernant les contaminations directes et les risques d’une crise sanitaire, les experts de la Banque mondiale estiment que «l’aptitude des pays de la région à endiguer la propagation du virus dépend de la solidité de leurs systèmes de santé publique». Or, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la plupart d’entre eux sont relativement bien placés dans le classement des 191 systèmes sanitaires recensés, à l’exception notamment du Yémen, au 120e rang, et de Djibouti, à la 157e place (Tandon et al., 2000). «Mais certains États pourraient avoir du mal à contrer l’épidémie», alertent les économistes de l’institution de Bretton Woods pour la région MENA. Quant à l’impact par l’effondrement des prix du pétrole, l’impact du coronavirus «a sans doute été le plus important, à cause surtout de l’effondrement brutal de la demande provenant de la Chine, Pékin ayant fermé les sites de

production pour tenter de contenir l’épidémie», lit-on dans l’analyse des deux économistes de la Banque mondiale. Selon l’édition de février du Oil Market Report de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le marché chinois représente actuellement

14 % de la demande mondiale de pétrole et la hausse de la demande chinoise est responsable de plus de 75 % de la progression de la demande à l’échelle mondiale (AIE, 2020). L’AIE prévoit une chute de la demande mondiale de pétrole de 435 000 barils par jour au premier trimestre 2020 (en glissement annuel) — une première depuis plus d’une décennie. Sur l’année 2020, la demande mondiale devrait enregistrer sa pire performance depuis 2011, en reculant de 365 000 barils/jour, alertent la Banque mondiale. Selon les signataires de l’analyse, «le redressement des cours dépendra de la capacité de la Chine et des autres pays à juguler la propagation du virus alors que ses effets se mondialisent toujours plus. Bien que la grande majorité des cas se soient déclarés en Chine, la Corée, l’Italie et l’Iran ont connu une hausse significative des infections et de nombreux autres pays sont touchés». Au sujet de l’impact du coronavirus par les chaînes de valeur, Rabah Arezki et Ha Nguyen estiment qu’avec les perturbations frappant la production chinoise, «les pays ayant de forts liens avec ce pays à travers les chaînes de valeur ne seront probablement pas épargnés». «Mais ces perturbations pourraient exacerber l’effondrement des cours du pétrole consécutif à l’affaiblissement de la demande en Chine», avertissent-ils. Par ailleurs, le Covid-19 risque de faire baisser le tourisme chinois dans la région MENA à travers deux facteurs. Le premier concerne l’effet d’attraction, puisque de nombreux pays de la région imposent désormais des restrictions au déplacement des ressortissants chinois, font observer les économistes de la BM. Le second facteur relève de l’effet d’impulsion : le ralentissement en Chine fait que moins de touristes chinois voyagent à l’étranger, y compris dans les pays de la région MENA. «L’impact du tassement économique de la Chine sur les entrées touristiques dans la région MENA devrait être plus limité (figure 3), mais le ralentissement des voyages internationaux rejaillira sur les cours du pétrole», concluent les deux économistes.<