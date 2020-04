C’est aujourd’hui que les membres du gouvernement devraient remettre au Premier ministre les recommandations formulées par les organisations patronales et les syndicats qu’ils ont rencontrés dans le cadre des consultations sectorielles, auxquelles avait appelé Abdelaziz Djerad, le 14 avril, pour évaluer l’impact du coronavirus sur l’économie nationale et les entreprises.



Inscrivant ces recommandations dans une démarche d’urgence, le chef du Gouvernement avait insisté sur le dépôt «dans les plus brefs délais» de ces recommandations, fixant le 23 avril comme dernière échéance. Entre-temps, ils sont plusieurs ministres dirigeants des secteurs clés de l’économie nationale à avoir, chacun de son côté, rencontré des organisations patronales et des syndicats, principalement l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

Inaugurées samedi dernier par les ministres de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et celui de l’Agriculture, les consultations se sont, faut-il le rappeler, poursuivies lundi au niveau du ministère où le premier responsable du secteur, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a reçu de nombreuses personnes représentant l’UGTA, la Confédération algérienne du patronat (CAP), la Confédération du patronat du BTPH, le Forum des chefs d’entreprise (FCE), la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA), outre trois associations patronales, à savoir l’Union nationale des investisseurs (UNI), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA) et l’association générale des entrepreneurs algériens (AGEA).

Mardi, c’était au tour d’un département à très forte composante d’entreprises, tous calibres confondus, et d’effectifs de travailleurs, de passer aux consultations. Il s’agit, bien sûr, du ministère de l’Industrie et des Mines, dont le premier responsable Ferhat Aït Ali Braham a reçu le Secrétaire général de l’UGTA, qui compte l’essentiel des travailleurs du secteur affiliés aux syndicats, et des représentants d’organisations patronales.

M. Aït Ali Braham a souligné, à l’occasion, la disponibilité du Gouvernement à «prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux effets de la pandémie de coronavirus (Covid-19), en plus des mesures prises précédemment pour sortir avec le moins de dégâts possible «de la crise sont complémentaires aux mesures du Gouvernement», a-t-il estimé, expliquant qu’elles sont «basées sur une réalité quotidienne à laquelle leurs activités font face». Frappé de plein fouet par les mesures sanitaires induites par le coronavirus, le secteur des hydrocarbures a, lui aussi, répondu présent à l’appel aux consultations du Premier ministre, et ce à travers une réunion, mardi, présidée par le ministre de la tutelle Mohamed Arkab, avec les PDG de Sonatrach, Sonelgaz et Naftal et leurs partenaires sociaux. Au cours de cette réunion, il a été constaté que les entreprises du secteur en collaboration avec les partenaires sociaux «ont pris toutes les dispositions nécessaires et ce, dès l’apparition de l’épidémie, et se sont adaptés rapidement pour faire face aux impacts sanitaire, économique et social», indique un communiqué du ministère.

Si l’ensemble des entreprises du secteur économique et leurs employés ont pu compter sur une organisation patronale ou un syndicat qui puisse faire entendre leurs inquiétudes engendrées par la crisse sanitaire qui impacte lourdement leurs activités, les travailleurs journaliers semblent, pour leur part, livrés à leur destin, ne sachant à quelle porte frapper ni à quel représentant raconter leur détresse depuis qu’ils sont privés de leur activité et donc fatalement de leur gagne-pain.

Cette situation a d’ailleurs poussé le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a appelé les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé à la conjugaison des efforts pour éviter à cette catégorie de travailleurs de rester sans salaire durant cette période qui met à rude épreuve épidémiologique l’ensemble de la société. S’exprimant en marge d’une visite au Centre de l’enfance assistée d’El-Mohammadia, M. Lazhari a mis l’accent sur l’impératif de «prendre en compte les employés qui ont été mis en congé sans solde alors que nous sommes à la veille du mois de Ramamdhan».

«Nous plaidons pour la conjugaison des efforts de l’Etat, de la société civile et du secteur privé pour qu’aucun employé, particulièrement les journaliers, ne reste sans entrée d’argent», a-t-il affirmé, non sans saluer «les efforts considérables déployés par l’Etat dans ce sens». n