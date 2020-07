Le ministre des Finances Aymen Ben Abderrahmane a levé une partie du voile, hier, sur les pertes subies par les entreprises depuis mars dernier, date durant laquelle les premières mesures de confinement ont été décrétées en Algérie. Bien évidemment, ce n’est que la partie visible de l’iceberg, puisque le ministre des Finances ne recense que les pertes subies par les entreprises publiques économiques, alors que le gros de ces pertes a été également supporté par le privé.

L’ex-gouverneur de la banque centrale, nommé depuis peu au poste de ministre des Finances, en remplacement d’Abdderahmane Raouya, a fait, hier, lors d’une rencontre du gouvernement avec les partenaires sociaux et opérateurs économiques, un état des lieux des pertes subies par les entreprises du secteur public économique des suites de la propagation de la pandémie de la covid-19 et des mesures de confinement des populations décrétées par le gouvernement. Le ministre des Finances a indiqué à cette occasion que depuis le 20 mars derniers, date de l’entrée en vigueur des mesures de confinement, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a subi des pertes évaluées à 288 millions de dinars dans le domaine du transport de passagers et 72 millions de dinars dans le transport de marchandises. Les charges de l’entreprise, liées essentiellement à la couverture des conséquences de la covid-19, étaient estimées, néanmoins, à 106 millions de dinars. Les pertes enregistrées par Air Algérie, recensées du 18 mars au 30 avril derniers, étaient évaluées, en revanche, à 16,31 milliards de dinars, mais devraient atteindre 35 milliards de dinars d’ici la fin de l’année, remboursements potentiels des clients non compris. L’entreprise nationale de transport routier de voyageurs a, à son tour, enregistré une perte de 1,32 milliard de dinars à fin avril dernier, alors que le transport maritime de voyageurs fait état d’une perte sèche de 792,84 millions de dinars à fin mai en raison de la suspension de la navigation de tous les moyens de transport maritime de passagers. A ces pertes s’ajoutent un manque à gagner de 326,25 millions de dinars en raison d’une réduction de 30% des services d’expédition et des pertes de 95 millions de dinars dues au maintien du service de soutien aux navires étrangers ancrés dans les ports nationaux et des pertes de 80 millions de dinars en raison du service de soutien continu aux navires étrangers. En ce qui concerne le transport de conteneurs et de marchandises, une perte de 156 millions de dinars a été enregistrée. Le groupe Serport a enregistré quant à lui des pertes de son chiffre d’affaires de 37.198 millions de dinars.

Le secteur du tourisme, dans sa partie hôtellerie privée et agences de voyage et de tourisme, a connu une cessation d’activité qui a entraîné une baisse mensuelle de 27,3 milliards de dinars du chiffre d’affaires. Le groupe public de services hôteliers et de thalassothérapie a recensé une perte de 2,7 milliards de dinars par mois, alors que l’Office national de l’artisanat et du tourisme (Onat) a connu une perte sèche de 87,6 millions de dinars par mois sur son chiffre d’affaires.



65 milliards DA consacrés à la lutte contre le coronavirus

L’Agence nationale de développement du tourisme a enregistré quant à elle une perte de 31,56 millions de dinars par mois. Le secteur de l’artisanat n’a pas été épargné, enregistrant une perte sèche s’élevant à 12,07 milliards de dinars par mois, selon des enquêtes de terrain incluant des artisans, des coopératives et institutions artisanales ainsi que les institutions publiques du domaine. S’agissant du secteur énergétique, Sonatrach dit avoir subi impact financier estimé à 247 millions de dinars entre le 15 mars et le 31 mai dernier. Le groupe Sonelgaz a quant à lui enregistré une baisse de 6,5 milliards de dinars de son chiffre d’affaires, alors que Naftal a recensé des pertes totales de 20 milliards de dinars depuis le 1er mars dernier. Le chiffre d’affaires de la compagnie Tassili Airlines a connu une baisse de 27% en mars et de 72% en avril, soit respectivement 221,595 millions de dinars de pertes. Pour ainsi dire, les groupes publics économiques ont enregistré d’importantes pertes dues à la propagation du Covid-19 et aux mesures de confinement, mais les chiffres sont provisoires et pourraient s’avérer plus pesant pour le trésor public. Les pertes subies par le privé fait l’objet encore d’une évaluation bipartite, ce qui pourrait aggraver le coût pour l’économie. Par ailleurs, le ministre des Finances a fait part d’un montant de 65,53 milliards de dinars qui a été consacré à la lutte contre la pandémie, à raison d’une somme de 12,85 milliards de dinars affectée à l’acquisition des moyens de protection, dont 12,64 de dinars destinés au ministère de la Santé, 24,39 milliards de dinars affectés aux indemnités exceptionnelles au profit des agents de l’Etat, 22 milliards de dinars sous forme d’affectations destinées à l’allocation de solidarité au profit des familles impactées par la pandémie, 3,32 milliards de dinars consacrés à l’aide et au rapatriement des citoyens et 271 millions de Da destinée à la coopération internationale, dont 258 millions de Da, comme contribution au Fonds d’intervention Covid-19 pour l’Afrique. n