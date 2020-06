Les professionnels du tourisme ont été reçus, hier, par le Secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.

Dans un communiqué de ce département, il est indiqué que Yacine Hamadi s’est entretenu avec les représentants des syndicats et des fédérations nationales du secteur pour passer en revue les engagements pris par la tutelle pour les accompagner à surmonter les répercussions de la crise sanitaire. Il s’agit du président du Syndicat national des agences de tourisme et de voyages (Snav), du secrétaire général de la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages (FNATV), et du président de la Fédération nationale des hôteliers algériens. L’entretien entre les deux parties a vu la participation également du Directeur général du tourisme Noureddine Nedri et d’autres cadres du ministère.

Selon le communiqué, M. Hamadi a réitéré «l’engagement du ministère à poursuivre l’accompagnement des opérateurs du secteur pour qu’ils puissent surmonter les répercussions de la crise sanitaire que traverse le pays», a ajouté la source. Les représentants des organismes du secteur ont, pour leur part, pu exposer «leurs préoccupations quant à l’impact de la Covid-19 sur l’activité touristique en Algérie». Partie ministérielle et partenaires socioprofessionnels ont convenu de propositions qui devront être soumises à l’examen du gouvernement qui s’est engagé à soutenir les opérateurs économiques et commerciaux dans leur diversité et à les accompagner pour atténuer l’effet de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur leurs activités. Parmi les propositions contenues dans le communiqué du ministère du Tourisme figurent la facilitation de l’accès aux crédits bancaires ainsi que le report du paiement des crédits préalablement octroyés en vue d’amortir les pertes.

Quelle réponse sera donnée aux professionnels de la filière ? Ce qu’il y a lieu de noter, c’est avant tout l’engagement du Secrétaire général du ministère du Tourisme à prendre en charge les «préoccupations» des opérateurs du tourisme, du voyage et de l’hôtellerie. Après, tout dépendra de la façon dont le ministère défendra ses «administrés» lorsqu’il s’agira pour le gouvernement de prioriser les secteurs à soutenir alors que le contexte général est à la crise économique aiguë et au manque de la ressource financière. Les professionnels, eux-mêmes, ne sont pas logés à la même enseigne. Les hôteliers, selon l’avis d’un expert, sont plus lourdement impactés par les conséquences du choc sanitaire en raison des charges qui pèsent sur eux et auront du mal à redémarrer rapidement leurs activités comparativement aux agences de voyages spécialisées qui peuvent espérer une relance rapide, en particulier celles qui travaillent sur la destination tunisienne, qui connaît depuis des années le plus d’engouement de la part du touriste algérien.

Dans une déclaration récente, le secrétaire général du Syndicat national des agences de voyages, Ilias Senouci, avait indiqué que 3 000 agences de voyages et de tourisme sont menacées de disparaître, en raison du nouveau coronavirus. Il préconise d’exempter les agences de tous les impôts et taxes, ainsi que des cotisations sociales et patronales auprès de la Cnas et de la Casnos.