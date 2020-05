L’Algérie est confrontée à des défis de taille en raison de la chute des prix du pétrole et de la crise sanitaire qui l’affectent et requièrent des mesures et des réformes à tous les niveaux, estime la Banque mondiale dans son rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie (avril 2020).

«L’Algérie doit faire face à un choc provoqué à la fois par une baisse de moitié des prix du pétrole, une crise de santé publique et les conséquences des bouleversements économiques à l’échelle mondiale à la suite de l’épidémie de Covid-19», alerte, d’emblée, l’institution qui souligne que la baisse des cours du brut représente un défi et non des moindres pour le pays, dont les hydrocarbures restent la principale source de devises. «A 30 dollars le baril de pétrole en 2020, les recettes budgétaires totales de l’Algérie diminueraient de 21,2 %. Malgré la réduction des investissements publics (-9,7 %) et de la consommation publique (-1,6 %) prévue par la loi de Finances pour 2020, le déficit budgétaire augmenterait pour s’établir à 16,3 % du PIB». Parallèlement, souligne la Banque mondiale, la baisse importante des recettes d’exportation (-51 %) entraînera un creusement du déficit commercial qui s’élèvera à 18,2 % du PIB et une détérioration du déficit du compte courant qui atteindra le niveau record de 18,8 % du PIB en 2020, malgré les mesures prises pour limiter les importations et circonscrire les effets de la faible demande intérieure. L’institution de Bretton Woods tranche dans le vif pour dire que sans l’adoption de nouvelles mesures, les réserves seraient ramenées à 24,2 milliards de dollars, soit environ 6,1 mois d’importations à fin 2020. Une prévision pour le moins pessimiste et qui remet au goût du jour la faible résilience de l’économie algérienne face aux chocs externes. Le déclin de l’activité économique est une autre source de vulnérabilité, à en croire les experts de la Banque mondiale. Selon eux, les prévisions actuelles tablent sur une contraction du PIB de 3%, ce qui correspond à un recul de la consommation et l’investissement privés, ainsi qu’à la chute des investissements publics, qui représentent 44% de la totalité des investissements. «Les mesures visant à endiguer la crise de Covid-19 comme la restriction des déplacements et des rassemblements, auxquelles s’ajoutent les fortes incertitudes économiques, décourageront la consommation et l’investissement privés. La demande de services, de produits de consommation non essentiels et d’investissement privé sera en baisse, et une rupture des approvisionnements pourrait survenir», écrit la Banque mondiale.

Des mesures insuffisantes

Cette institution prévoit un taux d’inflation de 4% en 2020, anticipant un risque d’une hausse si les approvisionnements en provenance de Chine et d’Europe en raison de l’épidémie de Covid-19, qui représentent plus de 80 % des importations algériennes, venaient à connaître une rupture. De l’avis des experts de la Banque mondiale, «l’ampleur et la progression rapide des déficits budgétaire et courant exigent une action urgente, car la dette publique augmente, les réserves devraient s’épuiser en 2021 et des engagements hors bilan sont imminents». Les mesures passées et présentes prises par les pouvoirs publics pour tenter de régler la question du double déficit, dont les restrictions des importations ou le financement monétaire, «constituent des solutions à court terme qui devraient être complétées par des réformes visant à remédier aux faiblesses structurelles de l’économie», estiment les experts de la Banque mondiale, précisant, dans la foulée, que la «dépréciation du taux de change pourrait apporter une nouvelle bouffée d’oxygène». Il ne faut pas perdre de vue que si les prix du pétrole venaient à évoluer au-dessous des prévisions, cela pourrait aggraver les déficits budgétaire et courant et accélérer la perte de réserves internationales. «Dans le contexte d’une limitation des emprunts internationaux prévus, les emprunts intérieurs augmenteront, tout comme le coût des emprunts. Le recours à un financement monétaire supplémentaire pourrait engendrer des risques d’inflation», lit-on dans ledit rapport. En outre, une propagation plus rapide de la Covid-19 dans le pays pourrait réduire encore plus la consommation et l’investissement privés, accroître les dépenses de santé publique et entraîner une baisse des recettes budgétaires hors hydrocarbures, aggravant le déficit, estime l’institution de Bretton Woods dans son rapport. «Certes, le retard apporté au rééquilibrage des finances publiques augmente le risque d’un ajustement plus marqué par la suite, mais des réductions importantes de l’investissement pourraient asphyxier la croissance hors hydrocarbures. Dans le même temps, les passifs éventuels de plus en plus importants des banques publiques ayant accordé des engagements à des entreprises publiques en difficulté ne feront que multiplier les risques budgétaires». Pour l’institution, les efforts visant à stimuler l’investissement privé, comme l’abrogation de la règle 51/49 pour les secteurs non stratégiques, «seront entravés par des incertitudes nationales et mondiales». Cependant, à moyen terme, «il sera essentiel d’améliorer sensiblement le climat des affaires pour promouvoir l’investissement privé, en encourageant la diversification tout en renforçant la résilience et en stimulant la croissance», recommandent les experts de la Banque mondiale. <