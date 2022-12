Un réseau spécialisé dans l’émigration clandestine par mer, activant dans le cadre d’une organisation criminelle transnationale, a été démantelé par la police de Tizi-Ouzou, à Draa El Mizan, a indiqué la sûreté de wilaya dans un communiqué diffusé mercredi. Cette affaire a été traitée par la brigade de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes relevant de la sûreté de wilaya en coordination avec la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et les services de la sûreté de daïra de Draa El Mizan, a-t-on ajouté. Le réseau est constitué de quatre (4) individus, âgés entre 33 et 42 ans, impliqués dans une affaire de trafic de migrants à travers l’organisation de leur sortie illicite du territoire national par voie maritime en contrepartie de sommes d’argent et autres avantages et en exposant leur vie au danger, a précisé le communiqué. Une somme d’argent, 593.385 DA, représentant les revenus de cette activité criminelle, trois véhicules ainsi que des puces et des téléphones portables utilisés par les membres du réseau, ont été récupérés par les forces de police suite à cette opération, selon la même source. Présentés devant le Parquet près le tribunal de Draa El Mizan, trois des mis en cause dans cette affaire ont été placés en détention préventive alors que le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire pour les chefs d’accusation de «trafic de migrants à travers l’organisation de leur sortie illicite du territoire national par voie maritime en contrepartie de sommes d’argent et autres avantages et en exposant leur vie au danger», a-t-on souligné.

