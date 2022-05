Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris, lundi, auprès de la cellule du groupement territorial de ce corps de sécurité. La même source a précisé que l’opération a été menée par les éléments de la brigade territoriale de la commune de Stidia, en coordination avec la section de recherches, lors d’une patrouille au niveau de la côte ouest de la wilaya de Mostaganem qui s’est soldée par l’arrestation de quatre individus suspectés d’organiser des traversées clandestines par mer. Deux autres membres du réseau sont en état de fuite. Les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une embarcation pneumatique et un moteur en plus de 560 euros et quatre téléphones mobiles utilisés par les suspects, a-t-on ajouté. Les quatre mis en cause seront présentés devant les juridictions judiciaires compétentes dès l’achèvement des investigations, a-t-on conclu.

