Lors de la présentation du bilan quotidien ces derniers jours, il est fait état, de façon récurrente, que ce sont les personnes dont la tranche d’âge est située entre 25 et 60 ans qui sont le plus contaminées au nouveau coronavirus (Covid-19), représentant à chaque fois plus de la moitié de l’ensemble des sujets testés positifs. Selon les taux présentés, il semble bien que leur nombre augmente.



A titre d’exemple, le taux d’atteinte au coronavirus de cette tranche d’âge a pris un point en une journée. «La tranche d’âge des 25-60 ans représente 53% des cas confirmés, et celle de 60 ans et plus représente 37%», avait indiqué dimanche 19 avril le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, commentant que «ce sont des pourcentages qui démontrent que le confinement n’est pas totalement respecté par la catégorie active de la population».

Le jour d’après, soit lundi 20 avril, le taux de la tranche d’âge de la «population active» a gagné un point pour se situer à 54%, ce qui conforte le commentaire du porte-parole du Comité scientifique, à savoir que c’est la même tranche d’âge qui ne respecte toujours pas le confinement, alors que ceux de plus de 60 ans sont bien plus prudents et plus respectueux de la mesure qui les prémunit de se retrouver en haut du tableau des sujets atteints, sachant, en outre, que c’est la catégorie la plus vulnérable face au Covid-19.

Si les personnes d’un certain âge finissent par se conformer au confinement, du moins, à partir d’une certaine heure, ce n’est pas le cas pour la catégorie des «jeunes». «Ce sont les plus ou moins jeunes qui ont du mal à changer leur mode de vie même si c’est pour une période qui ne va durer qu’un temps et pour une raison on ne peut plus valable», a déclaré un responsable des services de l’ordre sur la Radio nationale.

Il a ajouté qu’il leur arrive même d’appréhender «des adolescents, des mineurs dehors, jouant au football ou discutant après les heures de confinement» et profité de cette occasion pour lancer «un appel aux parents à faire preuve de responsabilité». Il suffit de savoir, d’ailleurs, que plus de 89.000 infractions ont été enregistrées pour non-respect du confinement sanitaire depuis son instauration, impliquant plus de 50.412 infractions liées aux individus», selon le directeur de la sécurité publique, le contrôleur de police Aissa Naili. Cela sans parler du non-respect de la distanciation sociale (1.007 infractions), des rassemblements de plus de deux personnes (1.643 infractions), etc. Ce sont autant de chiffres qui renseignent sur une discipline qui reste encore à parfaire en termes de respect de l’ensemble des mesures de protection en ces temps de pandémie qui continue de faire chaque jour des dizaines de milliers de morts de par le monde.



«La prime est pour les personnels exposés au risque»

L’Algérie a elle aussi perdu des centaines de vies, parmi lesquels des personnels du secteur de la santé qui sont au premier rang dans ce combat contre le coronavirus. Dans ce cadre, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que ce personnel a payé un lourd tribut. «18 personnels soignants sont décédées après avoir été infectés par le Covid-19, entre médecins, infirmiers et bien sûr le chauffeur d’ambulance de l’EPH de Boufarik, de même que plus d’une centaine d’autres professionnels de la santé sont déclarés positifs et d’autres sont suspectés d’avoir attrapé le virus», a déclaré le Pr Benbouzid. «Ce sont des personnes qui étaient exposées au risque de Covid-19», a-t-il ajouté sur les ondes de la Radio nationale avant de répondre à propos de la prime d’encouragement pour les personnels soignants qui, de toute évidence, fait polémique au sein de la corporation. En réponse au journaliste qui a évoqué que la décision pour cette prime de ne pas inclure tout le personnel de la santé risquait de créer une démobilisation de ce corps, le ministre a répondu : «Ce qui créera une démobilisation, c’est de retrouver dans les listes ceux qui ont été exposés et ceux qui ne l’ont pas été. C’est cela qui créera la démobilisation».

Il a précisé que «c’est une instruction du président de la République relative à ceux qui ont pris des risques, parce qu’il y a risque : 18 personnes parmi les gens exposés de la santé sont décédées, plus d’une centaine sont Covid-19. Je le dis encore que cette prime s’adresse clairement aux personnes qui ont pris de façon permanente ce risque, aux personnes exposées…». Pour ce faire, les gestionnaires des services hospitaliers ont été invités à «établir les listes» et, dans ce sens, «nous avons demandé à ce qu’il y ait justice, qu’on ne procède pas comme on a procédé dans le passé dans certaines situations. Ne prendront cette prime que ceux qui la méritent», a encore insisté Benbouzid.

«Nous savons que dans cette situation de pandémie, certaines personnes de la santé partaient par peur, ou ont pris un peu de repos parce que leur service n’a pas été impliqué dans le Covid. Nous savons aussi que certains étaient en première ligne, ont pris des risques, ils ont fait les gardes, ils ont été dans les services où les sujets étaient infectés. Ceux-ci ont pris des risques. Certains biologistes qui faisaient des tests ont pris des risques, des ambulanciers qui ont pris des sujets infectés ont pris des risques… Nous demandons à tous les gestionnaires d’établir avec rigueur, avec justesse les listes», a encore dit le ministre. «Ce n’est pas juste que des gens qui n’ont pas travaillé s’y trouvent. C’est une question de morale», a-t-il conclu. n