Par Sihem Bounabi

Trois syndicats de la santé publique, en l’occurrence, l’Intersyndicale de la santé publique, le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) et le Syndicat national des paramédicaux (SNPSP) ont rejoint la Coalition nationale de la santé publique (CNSS) composée de huit syndicats, dans le boycott des assises nationales de la santé rebaptisées Séminaire national pour la modernisation du système de la santé, qui a débuté, hier, à Alger.

En effet, dans un communiqué cosigné Snechu, SNPSP, SAP, publié à la veille de cette rencontre nationale, les syndicats soulignent qu’ils «refusent de participer à ces assises et n’accepteront jamais de cautionner des résolutions préparées et validées à l’avance». L’une des raisons évoquées pour le boycott de ces assises nationales est que «les syndicats de la santé ont été étonnés de ne recevoir aucune invitation officielle à la veille des Assises nationales de relance du secteur», bien qu’ils aient participé activement aux assises locales et régionales organisées en amont de cet événement.

Le professeur Kamel Hail, vice-président du Snechu, souligne à ce sujet : «Nous avions répondu présent et avons participé activement aux différents ateliers organisés lors des précédentes assises locales et régionales où des propositions ont été émises. Certains des membres de ces trois syndicats ont joué un rôle majeur en tant que co-présidents et modérateurs lors de ces rencontres.» Le Pr Kamel Hail souligne également qu’il était attendu, lors de cette rencontre nationale, de regrouper les différents rapports locaux et régionaux pour trouver un consensus national «d’autant plus que la plupart des points convergent , que ce soit la revalorisation du personnel de la santé, les restructurations du secteur ainsi que le volet de la formation», ajoutant que «logiquement, les points convergents devaient être retenus et les autres points devaient être discutés et ensuite sortir avec un rapport national».

Il enchaîne : «On a été étonné, lorsqu’on a eu connaissance des listes des participants à cette rencontre nationale de la santé. Non seulement on n’a pas été invités à y participer, mais les personnes invitées n’ont rien à voir avec le secteur et, encore plus grave, ils n’étaient même pas présents lors des locales et régionales.» En effet, il est souligné dans le communiqué, publié par l’Intersyndicale, que «les syndicats ont contribué activement aux assises locales et régionales. Hélas, nous avons constaté que ce n’est qu’un bis repetita» et qu’«il n’y avait aucune réelle volonté à proposer de véritables réformes de notre système de santé».

Pour appel, il y a plus d’un mois, la CNSS, composée de huit syndicat, le Syndicat national des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP), le Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), le Syndicat national des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP), le Syndicat national des professeurs de l’enseignement paramédical (SNPEP), le Syndicat autonome des biologistes de la santé publique(SABSP), le Syndicat des infirmiers algériens (SIA), le Syndicat autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation de santé publique (Snaamarsp), le Syndicat autonome des sages-femmes algériennes de santé publique (SNASFASP), le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy), avait annoncé le boycott de ces assises nationales. Les huit syndicats avaient alors expliqué que «c’était une perte de temps» et que «l’urgence» pour une réforme profonde du système de la santé est «la mise en pratique de la loi sanitaire 2018, de la carte sanitaire et la mise en place des réformes de la santé adoptées par le Conseil des ministres au mois de mai dernier, à travers l’élaboration des textes d’application». Justement, c’est pour veiller à la mise en place des textes d’applications, et le respect du statut de l’officine, que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnop) et du Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) participent chacun avec deux membres de leur bureau national à ces assises nationales. Toutefois, les présidents du Cnop et du Snapo ont annoncé, dans un communiqué, qu’ils ne seront pas présents personnellement à ce séminaire national, en solidarité avec les onze syndicats de la santé qui boycottent cette rencontre nationale sur le système de santé.

Articles similaires