PAR INES DALI

Les syndicats de la Fonction publique, réunis sous forme de confédération ou de coalition, continuent de faire montre de leur mécontentement après la publication du nouveau décret portant grille indiciaire des salaires. Les syndicats sous la houlette de la Coalition nationale des syndicats de la santé (CNSS) ont décidé d’engager les concertations avec leurs bases pour décider des mesures à prendre, ce qui laisse présager qu’un durcissement de ton n’est pas exclu, cela d’autant qu’il subsiste plusieurs points d’achoppement avec la tutelle, en plus de la question de la grille indiciaire qu’ils ont cité parmi six litiges à régler. La question du relèvement des salaires étant le point focal, la CNSS considère que «les augmentations découlant de la nouvelle grille des salaires (décret 22-138 du 31 mars 2022) ne sont ni à la hauteur de ce qui avait été annoncé par les pouvoirs publics, ni de nature à répondre aux attentes des professionnels de la santé en matière de renforcement de leur pouvoir d’achat». La CNSS explique que ces augmentations sont «trop faibles pour faire face à la cherté de la vie et à l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs». Elle parle également la non-révision de la prime de contagion. Comme pour les autres problèmes que soulève la CNSS, il semble que c’est la concertation et le dialogue qui font défaut avec la tutelle, et ce, malgré les assurances que cette dernière leur a donné, disent-ils, à l’issue de l’audience qui leur a été accordée après une journée de protestation en décembre dernier.

Ils affirment déplorer que près de quatre mois après, leurs revendications n’aient pas été entendues. Alors qu’il était prévu que des clarifications du gouvernement leur soient données sur le dossier des statuts particuliers, du régime indemnitaire et du point indiciaire dans un délai d’un mois, il n’en fut rien. «La CNSS déplore que les statuts soient finalisés sans la note de cadrage et sans prise en charge du volet relatif au régime indemnitaire (…) et le faut que les statuts aient été envoyés à la Fonction publique sans que la copie finale ne soit revue par les syndicats concernés», est-il indiqué dans un communiqué de la coalition composée des syndicats des praticiens spécialistes de santé publique, des médecins généralistes de santé publique, des biologistes de santé publique, des infirmiers, des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, des professeurs de l’enseignement paramédical et des psychologues. Ce qui fait réagir également cette coalition, c’est le fait d’avoir appris «par voie de presse» un certain nombre de mesures concernant les professionnels de la santé, lesquelles mesures, après lecture, «n’apportent rien de nouveau, de concret, dans la prise en charge des revendications légitimes et les préoccupations socioprofessionnelles de nos adhérents. Au contraire, la majorité des engagements pris par le ministère de la Santé n’ont pas été concrétisés à ce jour», estime la CNSS. Cette dernière révèle que quatre syndicats parmi les sept qu’elle compte n’ont pas été reçus par la tutelle alors que d’autres l’ont été plusieurs fois, de même que la demande d’audience qu’elle a déposée le 18 février est restée sans suite à ce jour. «Ce refus de recevoir des syndicats pour prendre connaissance de leurs doléances ainsi que l’absence de réponse à la demande d’audience introduite par la CNSS, est contraire aux différentes orientations de monsieur le président de la République sur la nécessité d’ouverture des canaux du dialogue et de la concertation avec les partenaires sociaux et la société civile», regrette la CNSS. C’est d’ailleurs ce qu’elle considère comme «une mesure de rétorsion pour sa non-participation aux dernières rencontres sur la Santé «alors que nous avons largement argumenté notre boycott de ces assises». La CNSS qui a revendiqué, par ailleurs, la révision de la composante et des prérogatives de la commission centrale chargée des relations avec les partenaires sociaux, regrette qu’en fin de compte, «aucun changement ni révision n’aient été apportés dans ce sens et ladite commission «reste, de ce fait, sans prérogatives ni pouvoir décisionnel». <

Articles similaires