Les représentants syndicaux UGTA du Groupe ETRHB viennent de lancer un autre appel de détresse pour sauver les « postes de travail directs de plus de 5000 travailleurs », comme indiqué dans une « lettre ouverte à l’attention de Monsieur le Président de la République » (voir en dessous), dont « Reporters » a reçu une copie. Dans le texte, ils veulent « rendre sensible sur la situation désastreuse que vit le groupe depuis plus de huit mois » en résumant « les faits » en trois points essentiels : le non versements des salaires depuis juillet 2019, l’arrêt total des activités de chantier, des usines et des centres de production, et enfin la « perte de plan de charge, suite aux résiliations, en chaîne, de plusieurs contrats de travaux (…) ».

S’adressant au président de la République, les représentants syndicaux UGTA du Groupe ETRHB affirment que « la situation actuelle pourrait facilement être redressée moyennant en un soutien et une assistance de la part des pouvoirs publics ».