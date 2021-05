Avec la contre-performance de l’Atalanta hier sur la pelouse de Sassuolo (1-1), l’Inter d’Antonio Conte remporte son 19e titre de champion d’Italie de son histoire. À l’image de Manchester City, qui ont regardé avec une grande attention la rencontre entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford ce dimanche, les joueurs de l’Inter Milan avaient les yeux rivés sur leur téléviseur ce dimanche à 15h00 pour scruter la performance de l’Atalanta, qui se déplaçait en Émilie-Romagne afin d’affronter la belle équipe de Sassuolo. En cas de défaite ou de nul des hommes de Gasperini, les Lombards étaient sacrés champions d’Italie.

Malgré une belle partie, les Bergamasques n’ont pas réussi à arracher les trois points. Ils se sont contentés d’un match nul 1-1. Antonio Conte peut donc sortir le champagne, faire sauter le bouchon et ainsi fêter son titre de meilleure performance en Italie cette saison. Conte obtient ainsi son neuvième titre (5 en tant que joueur et donc maintenant 4 en tant qu’entraîneur). C’est aussi le 19e de l’équipe lombarde dans son histoire.



Une deuxième partie de saison canon

C’est une réelle performance, puisque les Nerazzurri brisent ainsi l’hégémonie de la Juventus Turin, qui aura été championne d’Italie pendant exactement 3282 jours consécutifs et donc neuf années de suite. Ce succès a été construit notamment grâce à une exceptionnelle Romelu Lukaku, une belle défense, mais aussi au fait que les Intéristes aient été éliminés dès la phase de poules de la Ligue des Champions.

Car, si on regarde les chiffres, l’écurie lombarde a quasiment tout remporté sur son passage lors de la deuxième partie de saison. Ils auront ainsi remporté, jusqu’ici, 41 points possibles sur 45 ! Une performance assez incroyable, qui peut rappeler celle de l’AS Monaco en France en 2017 où les hommes de Leonardo Jardim n’avaient connu aucune défaite et concédés seulement deux nuls. n

