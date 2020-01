Le secrétaire général de la Fédération des imams affiliée à l’UGTA, Djelloul Hadjimi, est en colère. Dans une déclaration, hier, à la presse, il a haussé le ton en annonçant qu’il est en attente d’une rencontre avec le nouveau ministre des Affaires religieuses. « La Fédération des imams est en attente d’une rencontre avec le ministre sur les voies et moyens de répondre à nos exigences maintes fois exposées publiquement», a indiqué, hier Djelloul Hadjimi, selon lequel «le nouveau ministre a déclaré publiquement que les portes de son ministère sont ouvertes et sa disposition au dialogue ». Sur un ton des plus fermes, Hadjimi expliquera que « notre dialogue avec le ministre s’appuiera sur la continuité de ce qui a été fait avec son prédécesseur en ce sens que nous comptons dialoguer avec lui sur la base des P-V des réunions et rencontres passées » et n’exclut pas le recours à une démonstration de force. Le premier responsable de la Fédération des imams ne manque pas de rappeler les principales exigences de son organisation. Il est ainsi question de la demande « d’accélérer la promulgation d’une loi criminalisant l’atteinte aux imams» au motif que «plusieurs mosquées à travers le pays connaîssent quotidiennement des cas de violences contre les imams». Et pour cause, aux yeux de Hadjimi «l’intervention du gouvernement pour la protection des imams est plus que nécessaire ». Sur le plan des revendications salariales, Hadjimi soutient que « les imams sont dans l’attente de toute initiative visant à régler le dossier salarial des imams posé depuis des années». «Nous regrettons la situation actuelle plus que déplorable des imams, qui souffrent de marginalisation et de salaires modestes », note-t-il, tout en soutenant que les imams revendiquent un statut devant leur permettre de bénéficier d’une amélioration sensible de leur situation socioprofessionnelle. A propos des priorités de son organisation, le secrétaire général de la Fédération des imams évoque précisément la révision du statut de l’imam, l’abrogation de l’article sanctionnant ce dernier, la révision de la grille des salaires et des promotions, la prise en charge des élèves des zaouïas et des écoles coraniques, la défense du patrimoine islamique et l’unification de l’imamat dans les mosquées.

Par ailleurs, l’autre exigence de la fédération est en rapport avec la référence religieuse en Algérie. A ce propos, et tout en insistant sur le fait que l’imam contribue à l’édification de la société algérienne, il est expliqué que dans notre pays « il fait également face à des problèmes ayant pour origine des courants qui menacent la référence religieuse algérienne et auxquels il faut faire face pour mettre les mosquées à l’abri de toute sorte de dérive ». C’est aussi une des missions phare que compte jouer la fédération qui, selon ses animateurs, «veillera au respect de la référence religieuse nationale dans un cadre civilisé et concerté».n

