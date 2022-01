2022, l’année de tous les dangers. Ils sont nombreux à être en fin de contrat à la fin de la saison. Et pour cette nouvelle année, il y a du lourd. Voici le Onze des stars libres en juin prochain. Accrochez-vous, cette équipe ferait peur à toute l’Europe !

Chez les gardiens, c’est le champion du Monde 2018 avec la France, Hugo Lloris. Pour le moment, le capitaine des Bleus ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Pièce maîtresse des Spurs depuis 2012, le Français pourrait donc évoluer autre part en 2022. En défense aussi, il y a des bons coups à faire. C’est le cas avec César Azpilicueta. Champion d’Europe en titre avec Chelsea, l’Espagnol pourrait quitter les Blues l’été prochain après 10 ans de bons et loyaux services. Au poste de latéral droit, l’option Juan Cuadrado viendrait donner un peu de folie en défense. A la Juventus depuis 2017, le Colombien a reculé avec les années, au point de devenir une référence à son poste.



Pogba et Modric, les maîtres du milieu

Chez les centraux, l’avenir d’Antonio Rüdiger risque de faire encore couler beaucoup d’encre dans les prochains mois. Ses dirigeants cherchent à le prolonger depuis longtemps mais l’international allemand n’a pas encore donné sa réponse. Un joueur de Ligue 1 et plus particulièrement de l’Olympique Lyonnais est libre à l’issue de la saison, il s’agit de Jason Denayer. Le Belge a régulièrement fait des appels du pied à sa direction pour prolonger l’aventure, sans succès pour l’instant.

On passe au milieu de terrain et là, ça commence vraiment à être solide ! Evidemment, on retrouve encore un Français dont l’avenir n’a pas fini de faire parler. Où ira donc Paul Pogba ? C’est la grande question ! Le champion du monde veut quitter Manchester United et ne devrait pas manquer de prétendants. Pour l’accompagner, un vieux de la vieille, un récent Ballon d’or, Luka Modric ! A 36 ans, le Croate fait encore des merveilles avec le Real Madrid cette saison. Sur le point de prolonger avec la Casa Blanca, le finaliste de la Coupe du monde 2018 attise tout de même les convoitises puisque l’Inter, ou encore Manchester City, aimerait lui offrir un dernier challenge de taille.



Une ligne d’attaque de feu

Dans les éléments offensifs, il y a aussi du lourd ! Sa prolongation est prévue depuis des mois mais elle se fait encore attendre. Contre toute attente, Paulo Dybala sera sans club à l’issue de la saison. Le Barça veut absolument le prolonger mais Ousmane Dembélé fait durer le plaisir ! Xavi le répète semaine après semaine, il veut garder le Français car «c’est un joueur très important avec un grand talent.» Pourtant, depuis son arrivée en Catalogne, «Dembouz» n’a pas vraiment donné satisfaction avec des blessures à répétition et se faisant surtout remarquer par ses déboires extra-sportives.

C’est évidemment le plus gros dossier du prochain mercato estival. Quel va être l’avenir de Kylian Mbappé ? L’un des meilleurs joueurs du monde sera libre et il va tenir en haleine toute la planète foot. On le sait, le Français ne veut pas prolonger son contrat avec le PSG. Une destination semble lui tendre les bras, le Real Madrid. Avec tout ce petit monde, il faut un buteur de renom ! Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis Suarez a parfaitement rebondi à l’Atlético de Madrid avec un titre de champion la saison dernière. Oui, mais il sera libre au mois de juin et a encore de beaux services à rendre. Dans un 4-2-3-1, ce Onze des stars libres à la fin de la saison a fière allure !

