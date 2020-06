L’accompagnement psychologique dans les établissements de la santé publique des cas contaminés à la Covid-19 n’est pas du goût du Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy) qui réclame une audience avec le ministre de la Santé pour évoquer le sujet.

Il s’agit pour cette organisation syndicale d’entendre le premier responsable du secteur sur les raisons de « la non mise en place » de cellule de soutien et d’accompagnement psychologique dans toutes les structures de santé publique pour soutenir les malades ayant contracté la Covid-19 ainsi que le personnel médical et paramédical, mobilisé dans la lutte contre ladite maladie.

« On se demande pour quelles raisons les mesures d’accompagnement psychologiques, liées au coronavirus, n’ont pas été généralisées dans tous les établissements de santé publique », écrit le syndicat dans une correspondance adressée à la tutelle. Le syndicat avait suggéré au département d’Abderrahmane Benbouzid, au lendemain de l’enregistrement des premiers cas de la Covid-19 dans le pays, de mettre en place des dispositifs d’intervention à travers un accompagnement psychologique aux citoyens rapatriés mis en confinement médical comme les personnes atteintes du coronavirus. Il a réclamé également de fournir un soutien psychologique aux équipes médicales et paramédicales intervenantes afin de prévenir des situations d’épuisement et de stress extrême.

D’ailleurs, certains CHU ont mis en place des cellules de soutien, composée de psychologues, pour soutenir les équipes médicales et les malades qui luttent contre le coronavirus. Ces derniers ont été mobilisés pour être à l’écoute du personnel médical, exposé à un « débordement émotionnel » suite à la grande pression qu’ils vivent au quotidien. Les psychologues ont été également mis à la disposition des malades qui n’acceptent pas leur condition et qui rejettent la maladie.

Le Syndicat des psychologues se demande également pourquoi des employés du secteur de santé demeurent « privés » de leur droit à un congé exceptionnel, notamment les femmes en état de grossesse, les femmes qui ont des enfants en bas âge, les malades chroniques et ceux présentant des vulnérabilités médicales, considérés comme prioritaires du congé exceptionnel rémunéré.

Une question que soulève l’ensemble du corps médical, notamment après le décès du médecin généraliste exerçant aux urgences de l’hôpital de Ras el Eued à Bordj Bou-Arréridj, enceinte de 7 mois, et décédée des suites du coronavirus, et dont que l’époux a indiqué que le Directeur de l’EPH de Ras el Oued a rejeté trois demandes de congé exceptionnel qu’elle avait introduites.

Le Snapsy s’interroge sur un autre volet, le « sort de la requête du corps des psychologues et de l’avenir des discussions que les syndicats du secteur ont entamé avec le Comité central chargé du suivi des dossiers du partenaire social en temps de cette crise sanitaire qui perdure. Le syndicat réclame également « l’intégration définitive » des médecins recrutés dans le cadre de l’Anem et activant dans le secteur public et ce, dans le cadre du décret exécutif 19-366 daté du 08 décembre 2019.

Articles similaires