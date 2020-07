Les éléments de la sûreté de daïra d’Aïn El Turck (Oran) ont appréhendé 34 individus ayant transgressé les mesures de confinement sanitaire en célébrant un anniversaire, au niveau d’un hôtel, a appris l’APS, vendredi auprès de ce corps de sécurité. L’opération a eu lieu, jeudi soir, suite à des informations faisant état de l’organisation, durant la période de confinement sanitaire (20H00 à 05H00 du matin) d’une fête d’anniversaire au niveau d’un hôtel dans la commune d’Aïn El Turck. Les policiers ont appréhendé 34 personnes des deux sexes, âgés entre 20 et 30 ans et saisi des boissons alcoolisées et des équipements de musique utilisés durant cette soirée. Les mis en cause ont été entendus au siège de la sûreté de daïra. Un dossier judicaire a été ouvert à l’encontre du propriétaire de l’hôtel avec une proposition de fermeture de l’établissement. La même source précise que les mis en cause seront présentés prochainement devant la justice.

