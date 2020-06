Une commission intersectorielle a été installée au niveau de la wilaya déléguée de Djanet (Illizi) pour lutter contre le phénomène d’orpaillage illicite, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de cette collectivité. Installée par le wali délégué de Djanet, Boualem Chellali, la commission comprend des représentants des institutions sécuritaires, des Douanes et de la Protection civile, ainsi que ceux de divers secteurs d’activité tels que la Santé, l’Environnement, le Commerce et l’Industrie et les Mines, a-t-on précisé. Les actions de cette commission s’articuleront, notamment, autour de la sensibilisation du citoyen sur les risques de cette activité sur la Santé et l’Environnement, ainsi que de la lutte contre ce phénomène qui a pris de l’ampleur et la prise de mesures légales rigoureuses, avec d’éventuelles poursuites judiciaires, à l’encontre des personnes qui s’y adonnent. Des instructions fermes ont été données par le wali délégué de Djanet aux membres de la commission pour faire face à ce phénomène, tout en appelant à l’implication des parties concernées de la société civile dans la lutte contre cette activité comportant des risques sur la Santé publique et sur l’Environnement, a ajouté la même source. L’Assemblée populaire communale de Djanet avait adopté une mesure, la semaine dernière, portant interdiction de toute activité illicite d’orpaillage à travers le territoire de la commune et la levée et la destruction de tout ce qui a trait à cette activité.

Articles similaires