Six (6) dossiers de candidature aux élections du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation (CN) prévu le 5 février prochain ont été avalisés, a-t-on appris dimanche auprès de la délégation de l’autorité nationale indépendance des élections (ANIE) de la wilaya d’Illizi. Les dossiers acceptés, remplissant les conditions réglementaires requises, consistent en deux (2) dossiers de candidature concernant les partis politiques et quatre (4) candidats indépendants membres des assemblées élues locales, a détaillé le chargé de la communication à la délégation, Mahmoud Djaneti. Le corps électoral est composé de 89 électeurs, membres des assemblées élues locales, (APW et quatre assemblées communales APC) qui auront à élire un seul candidat pour la représentation de la wilaya d’Illizi au Conseil de la nation, a-t-il indiqué. « L’ANIE s’emploie à réunir toutes les conditions nécessaires pour le bon déroulement du scrutin, notamment l’encadrement de l’opération électorale dans la transparence et l’honnêteté, les moyens logistiques, en plus de la préparation du siège de l’APW devant abriter l’opération du scrutin, dans le respect du protocole sanitaire pour la prévention contre la Covid-19 », a-t-il assuré. A noter que le collège électoral a été convoqué le 22 décembre dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour renouveler la moitié des membres du Conseil de la nation, le 5 février 2022, dont le nouvellement sénatorial est opéré chaque trois ans, avant que le président nomme, au terme des élections, des membres de la chambre haute du parlement, de nouveaux membres du tiers présidentiel.

