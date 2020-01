Plus de 500 candidats prennent part au concours de sélection et d’embauche pour le compte du groupe Sonatrach, qui se tient jeudi au niveau du Centre de formation professionnelle et d’apprentissage «Khemaissa Mohamed» à In-Amenas (Illizi), a-t-on appris des responsables du centre. Le concours, auquel postulent des candidats inscrits au niveau de l’Agence de wilaya de l’Emploi et qui se déroule sur quatre jours, comprend des examens dans diverses spécialités, a précisé à l’APS la directrice du centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), Khalida Meknassi, ajoutant que l’offre de Sonatrach est de 180 postes. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le déroulement dans de «bonnes conditions» de ce concours, sous la supervision notamment des services de la wilaya, des représentants de Sonatrach, de l’inspection du travail et de l’Agence de l’Emploi de la wilaya, a ajouté M. Meknassi.

