Pas moins de 176 artisans ont été recensés dans la wilaya d’Illizi pour bénéficier de l’aide accordée aux catégories affectés par les répercussions des mesures préventives prises par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus, a-t-on appris mercredi auprès de la Chambre locale de l’artisanat et des métiers (CAM). Il s’agit d’une allocation de 10.000 DA instaurée pour venir en aide aux couches sociales, dont les revenus ont été affectés par la pandémie, notamment les pères de familles aux revenus journaliers limités, les artisans et les commerçants, en raison du gel de leurs activités suite au confinement décidé par les pouvoirs publics. Les artisans ont dû remplir des formulaires liés à l’aide, décrivant la nature de l’activité et la situation de l’artisan, a expliqué à l’APS le directeur de la CAM, Lamine Hamadi.

La CAM examine, en coordination avec les services de la wilaya, l’éventuelle prorogation des délais d’inscription, en vue de permettre aux artisans retardataires de présenter leurs documents, particulièrement ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté. Mme Djemâa, artisane, a indiqué, pour sa part, que cette aide sera d’un apport, moral et matériel, à même d’atténuer les répercussions socio-économiques induites par la conjoncture exceptionnelle du Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près de 4.700 artisans, dans différentes activités, immatriculés à la CAM.

Articles similaires