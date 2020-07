Pas moins de 162 cas de piqûres de scorpions, dont deux ayant causé des décès, ont été enregistrés durant la période allant du 1er au 15 juin courant, dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière (DSPRH). Les deux décès qui concernent deux fillettes de trois ans issues des communes de Bordj El-Houès et Bordj Omar Dris ont été enregistrés en raison du retard de l’évacuation des victimes vers l’établissement hospitalier, a affirmé à l’APS, le chef de service des maladies infectieuses à la DSPRH, Bachir Bhida.

Il a fait savoir que l’ensemble des structures hospitalières dans la wilaya disposent d’un stock suffisant de sérum anti-scorpionnique, assurant que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer la prise en charge des personnes victimes de piqûres de scorpions.

Dans le cadre de son programme annuel de prévention, la DSPRH d’Illizi a lancé, des campagnes de sensibilisation, comprenant des actions sur terrain et des émissions diffusées sur les ondes de la radio locale dans le but de sensibiliser les citoyens sur les risques induits par les piqûres de scorpions, ainsi que les mesures préventives et les premiers soins à prendre, selon la même source.

