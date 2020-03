Le problème des fuites sur le réseau d’eaux usées dans la commune de Bordj Omar Idriss (750 km d’Illizi) sera définitivement résolu prochainement, a appris l’APS du président de l’Assemblée populaire communale (APC). Le problème a été traité et résolu au niveau de plusieurs quartiers de la ville, et les travaux sont actuellement menés sur la rupture de la conduite principale et sur l’obstruction du réseau au niveau du quartier du 18 février, le plus affecté par le problème des fuites d’eaux usées, a précisé Ahmed Brahimi. Les travaux de traitement et de maintenance du réseau d’assainissement devront être achevés en milieu de semaine prochaine, a-t-il rassuré en soulignant que tous les moyens (humains et matériels) sont mobilisés pour solutionner définitivement ce problème qui constitue une menace sur la santé publique et l’environnement et dénature le cadre urbanistique. Les habitants de Bordj Omar Idriss ont longtemps souffert de ce problème de fuites des eaux usées, du fait de la faiblesse du réseau d’assainissement et de sa détérioration, et ce en dépit des efforts déployés par les pouvoirs publics pour y remédier, selon le même responsable.

