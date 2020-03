Un dispositif de prévention pour faire face au Coronavirus a été mis en place par les services de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Illizi au niveau des points de voyage et de transit de personnes, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la Santé.

Le dispositif porte également sur la mobilisation d’une équipe médicale spécialisée chargée de la supervision et du suivi de l’opération de prévention, avec l’installation, en coordination avec les services de gestion des aéroports, de caméras thermiques au niveau des différents postes de transit aéroportuaires et terrestres, à l’instar des aéroports de Djanet et In-Amenas et du poste frontalier de Debdeb, a précisé le DSP, Ahmed Zenati.

En parallèle, des campagnes de sensibilisation contre le coronavirus ont été lancées au niveau des différentes établissements hospitaliers et structures du secteur, en plus de l’exécution, à l’établissement public de santé de proximité «EPSP-Ibn-Sina», d’un exercice de simulation de la prise en charge d’un malade atteint du coronavirus, et des modalités de son évacuation et isolement pour éviter une éventuelle propagation du virus, a fait savoir, de son côté, le chef de service de la prévention au niveau de cet établissement, Dr. Yacine Dib.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention arrêté par le ministère de tutelle à travers les différentes régions du pays pour faire face au coronavirus. n

