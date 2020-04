L’unique cas du Coronavirus (Covid-19) confirmé dans la wilaya d’Illizi, âgé de 34 ans, s’est rétabli et se trouve toujours en confinement sanitaire, a confirmé lundi le responsable de la cellule de vigilance à la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH) Dr. Yacine Dib. «La guérison de ce cas du coronavirus a été confirmée par le rapport médical de l’Institut Pasteur d’Alger, dont les prélèvements ont prouvé que la personne, se trouvant en quarantaine depuis le 24 mars à l’hôpital Targui Wantimidhi d’Illizi, s’est complètement rétablie, a indiqué à l’APS Dr Dib. Cette personne, a-t-il affirmé, devra quitter l’hôpital prochainement après achèvement des analyses et mesures médicales nécessaires pour se confiner chez lui pour une durée préventive déterminée. Originaire de la wilaya de Tipasa, cette personne, entrée le 20 mars dans la wilaya d’Illizi, a été testée porteuse positive du Coronavirus avant d’être mise en isolement sanitaire. Les services et cadres de la santé sont disposés à prendre en charge tout cas suspect ou confirmé du Covid-19 dans la région, a assuré Dr Yacine Dib.

