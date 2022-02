Pas moins de 100 puits pastoraux existants au niveau des zones pastorales et groupements de populations nomades à travers les wilayas d’Illizi et Djanet font l’objet d’une opération d’équipement en panneaux solaires, a appris l’APS lundi 7 février de la direction des services agricoles (DSA) d’Illizi. Retenue au titre d’un programme de promotion des activités pastorales et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, cette opération, lancée à la fin du mois de janvier dernier, porte sur l’électrification à l’énergie solaire, de 54 puits pastoraux sur le territoire de la commune d’Illizi, 25 dans la commune d’In-Amenas et 21 autres dans les zones pastorales de la wilaya de Djanet, a détaillé pour l’APS le chef service d’aménagement rural à la DSA, Hamid Bouakka. L’opération, pour la quelle a été consacré un montant de près de 90 millions DA, a donné lieu jusqu’ici à l’électrification de 18 forages dans diverses zones de la commune d’Illizi, dont Oued-Ihane, Takhmalt et Tarat. Elle s’assigne comme objectifs le développement des zones pastorales et la satisfaction des besoins des populations nomades et rurales, agriculteurs et éleveurs, en ressources hydriques, aussi bien en eaux potable, d’irrigation agricole et d’abreuvage pour la promotion de l’élevage, activité principale dans les zones frontalières, a expliqué M. Bouâkka. Le même responsable a fait part, en outre, de la réhabilitation de 48 autres puits pastoraux, la réalisation de 60 bassins et points d‘abreuvage pour le cheptel à travers les zones pastorales des deux wilayas, en plus de l’attribution de 200 unités d’élevage, composées chacune de cinq chèvres laitières et un bouc, au profit des petits éleveurs.

Articles similaires