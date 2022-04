Douze (12) personnes ont été blessées dans un accident de circulation survenu mardi matin sur la RN-3, près d’In-Amenas (wilaya d’Illizi), a-t-on appris de services de la Protection civile (PC).

L’accident s’est produit à 20 km de la commune d’In-Amenas, suite au dérapage et renversement d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Djanet-Constantine, a précisé à l’APS le responsable du service Prévention à la direction de wilaya de la P.C, le commandant Abderkane Djemai.

Les services de la PC sont aussitôt intervenus pour secourir les passagers et évacuer les blessés vers l’hôpital d’In-Amenas, a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances de l’accident.

28 morts et 1255 blessés en une semaine

Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 1255 autres ont été blessées dans 1032 accidents survenus durant la période allant du 17 au 23 avril en cours à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 05 personnes décédées sur les lieux de l’accident et 11 autres blessées suite à 07 accidents de la route, précise la même source. <

Articles similaires