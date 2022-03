L’aménagement du poste frontalier de Debdeb, au nord de la wilaya d’Illizi et reliant l’Algérie à la Libye, est en cours d’exécution. Les travaux devraient être terminés dans un délai six mois pour un coût de 195 millions de dinars. Ils concernent l’installation de nouveaux services et l’agencement des équipements existants tels que le centre de transit douanier, le poste de police, les aires de stationnement. Les services de la wilaya mentionnent également la réalisation d’un château d’eau de 200 m3, l’extension du réseau d’eau potable, ainsi que le boisement des alentours du poste frontalier, le renforcement de l’éclairage public et la mise en place de la signalisation routière. Une base logistique du groupe de transports de marchandises et de logistique (LogiTrans), dotée des installations et espaces nécessaires, a été également installée au niveau de ce poste pour les opérations d’exportation vers le pays voisin. n

