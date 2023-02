Dans notre édition d’hier, on parlait de l’avenir incertain de Madjid Bougherra dans l’organigramme des sélectionneurs nationaux. A la base, il a été désigné pour entraîner l’équipe nationale des locaux (A’) en vue du CHAN-2022.

Ce tournoi étant terminé, la Fédération algérienne de football (FAF) devra trancher sur la suite à donner à cette collaboration. A priori, il devrait être maintenu. Surtout que la Coupe Arabe FIFA pourrait connaître une seconde

édition en novembre prochain. Mais ce n’est pas tout. Explications.

Par Mohamed Touileb

De base, Bougherra est un « adjoint » de Djamel Belmadi puisque c’est ce dernier qui l’avait recommandé à Kheireddine Zetchi, président de la FAF au moment de la signature du bail avec le « Magic ».

Il ne collabore plus avec Belmadi

Ce dernier était aux commandes de l’instance fédérale au 22 juin 2020 quand l’ancien sociétaire des Glasgow Rangers a eu le poste. Comme le notait le communiqué de la FAF, Bougherra avait pour mission de « prospecter et de suivre de plus près les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité, mais également pour l’équipe A où il collaborera étroitement avec M. Djamel Belmadi ».

La deuxième partie de la tâche n’est plus vraiment possible depuis le sacre signé par « Bouggy » avec l’EN A’ lors de la Coupe Arabe FIFA 2021 au Qatar. En effet, après ce tournoi, la relation s’était sensiblement refroidie entre les deux hommes à cause de la surutilisation de Belaïli, Bounedjah, Benlamri, Bedra, et Benayada durant cette compétition. Avant cela, Belmadi avait donné son feu vert pour qu’ils prennent part à l’épreuve qatarie sans pour autant les faire jouer tout le temps. Une règle à laquelle Bougherra a dû faire une entorse après que l’Algérie se soit retrouvée à se disputer le trophée.



Pas chaud pour les U23

En parlant de la Coupe Arabe FIFA, la deuxième édition serait planifiée pour novembre prochain. Et c’est pour cela que la FAF pourrait offrir une extension du bail pour l’entraîneur des A’. Aussi, certains échos qui nous sont parvenus évoquent la possibilité de confier les U23 à Bougherra qui remplacerait Noureddine Ould-Ali.

En effet, à la FAF, on pense que ce dernier a montré ses limites en se faisant éliminé lors de l’avant-dernier tour des qualifications de la CAN-2023 espoirs. Le repêchage annoncé de l’Algérie à la place de la RD Congo, qui l’avait sortie (4-1 à l’aller à Kinshasa/ 3-1 au retour à Sétif), en raison d’un antécédent de fraude sur l’âge, serait favorable à Bougherra.

Mais, si l’on se fie au caractère de l’homme, il n’accepterait pas de remplacer Ould-Ali qui a déjà une connaissance plus profonde de son effectif. Surtout que le dernier match dans les éliminatoires se jouera en mars prochain contre le Ghana avec l’‘’aller‘’ à Alger et le ‘’retour‘’ à Accra. Clairement, la seule possibilité de voir l’auteur du but de la qualification d’« El-Khadra » à la Coupe du Monde 2014 garder sa fonction sera l’officialisation d’une seconde séquence de la Coupe Arabe FIFA pour 2023. Cela reste à confirmer. n