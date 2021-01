L’international Islam Slimani,libéré par Leicester City (Premier league anglaise), a passé avec succès ce mercredi la traditionnelle visite médicale, préalable à son engagement avec l’Olympique Lyon, actuel leader de Ligue 1 française de football et demi-finaliste de la ligue des champions européenne de la saison 2019-2020, rapporte le journaliste italien de « Sky Italia » (considéré comme une référence dans le « monde » des transferts) Fabrizio Romano.

Le tweet de Fabrizio Romano

Le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale s’est envolé mardi pour Lyon, où il devrait côtoyer son compatriote et coéquipier en sélection le défenseur Djamel Benlamri, arrivé durant l’intersaison en provenance du club saoudien d’Al-Shabab.

Slimani s’est envolé hier vers Lyon

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Slimani a été finalement libéré par les « Foxes » et s’engagera donc librement avec l’OL, selon plusieurs sources. Avec, à la clé, un contrat de 18 mois jusqu’à l’été 2022, et non un contrat jusqu’au terme de l’exercice actuel comme proposé dans un premier temps par le club lyonnais.

Toujours selon Fabrizio Romano, le recrutement de Slimani sera officialisé lorsque l’attaquant français Moussa Dembélé (24 ans, 16 apparitions et 1 but en L1 cette saison) aura passé sa visite médicale avec l’Atletico Madrid (Liga espagnole). Slimani (32 ans), qui compte une seule apparition depuis le début de la saison, n’a pu s’imposer à Leicester City, depuis son arrivée en 2016, en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal). Il avait été prêté lors des dernières saisons à trois clubs différents : Newcastle (Angleterre), Fenerbahçe (Turquie), et l’AS Monaco (France).