Les industries de l’électricité et des énergies renouvelables seront à l’honneur dès le 10 février prochain. Ça se déroulera à la Safex d’Alger et pour quatre jours. Il s’agit de la 3e édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) et dont le thème cette année est « L’économie d’énergie ». Organisé par Advision El Djazair, et sponsorisé par BMS Electric, le SEER « pourra compter sur la participation de 100 exposants, rassemblera différents opérateurs dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables (Fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité, installateurs…) » comme indiqué dans le communiqué de presse parvenu à « Reporters ». La même source indique que ce sera « l’occasion pour réunir les professionnels du secteur, afin d’échanger et de proposer des solutions novatrices dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables, et cela à l’aide de workshops et de conférences avec des spécialistes du domaine. L’économie d’énergie est d’ailleurs le thème de cette nouvelle rencontre. »







