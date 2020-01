Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a plaidé pour « une concurrence loyale » dans un marché régulé, fonctionnant dans la transparence de façon à assurer au consommateur un service et une production de qualité.

C’est le message envoyé par le ministre à l’occasion des réunions qu’il a tenues avec le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, et celui de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), Abdelkader Gouri. Ces rencontres succèdent à celle tenue la semaine écoulée avec les représentants de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et des associations de protection du consommateur.

Lors de sa rencontre avec le président du Conseil de la concurrence, M. Rezig a mis en évidence « la grande importance » qu’il dit accorder à cet organe qui constitue « un mécanisme efficace de lutte contre le monopole et la spéculation, de par son rôle efficient dans la régulation du marché, la garantie de la transparence et la lutte contre les pratiques de concurrence déloyale ».

Il a évoqué, dans ce sens, la nécessité d’asseoir « l’égalité des chances entre les opérateurs économiques pour créer une concurrence favorable à la régulation des prix et à la maîtrise de la qualité en vue d’assurer au consommateur un service et une production de qualité ». M. Rezig est revenu par ailleurs, lors de sa réunion avec le représentant de la CACI, sur le rôle de cette dernière dans l’attractivité des investissements étrangers à travers des partenariats avec les autres chambres à l’échelle internationale, notamment après l’actualisation de plusieurs lois qui constituaient « une entrave pour l’investisseur étranger dans les secteurs non stratégiques ». Le ministre a mis à profit cette réunion pour réitérer son choix « d’ouvrir le dialogue avec l’ensemble des partenaires », soulignant que « les portes de son département sont toujours ouvertes à tous afin de développer le secteur ». Par ailleurs, le ministre du Commerce a appelé la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) en France, à « une promotion optimale » des mesures incitatives prises par le gouvernement pour le développement de l’économie nationale, affirmant que la priorité est accordée à la communauté algérienne établie à l’étranger pour investir en Algérie. Lors de l’audience qu’il a accordée, en compagnie de Bekkai Aïssa, ministre délégué chargé du commerce extérieur, à une délégation de la CACI France, conduite par Kaci Aït Ali, M. Rezig a évoqué les mesures incitatives prises dans le cadre de la Loi des finances (LF 2020), qui accorde une « importance majeure à l’investissement dans le Grand-Sud et les zones frontalières ».

A ce propos, le premier responsable du secteur a dit que ces régions seront « une porte sur les marchés africains notamment après l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)».