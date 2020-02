À seulement 19 ans, l’attaquant norvégien de Dortmund est un prodige sur le terrain et un personnage particulier en dehors. Le prodige norvégien est concentré sur sa carrière et ne s’autorise quasiment aucun écart. Sept buts en 133 minutes de jeu : pour ses débuts avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a établi un record historique en Bundesliga. Avant de défier le PSG, le Borussia a réalisé une excellente affaire en recrutant le phénomène norvégien, 19 ans, plein de maturité et qui ne veut rien laisser au hasard pour devenir dans les prochaines années le meilleur du monde à son poste. Voici les secrets du prodige. On le trouve encore dans l’annuaire. À Bryne, la ville norvégienne où il a grandi, il a ses habitudes au restaurant chinois Wen hau House. « Lorsqu’il vient rendre visite à sa famille et à ses amis, Erling passe nous voir. Il est toujours le même. Il n’a pas pris la grosse tête », se félicite Hui-Zhu Wang, la patronne de l’établissement. Haaland est un jeune homme très simple. Pour preuve, dans l’annuaire de cette petite ville de 12 000 habitants, on trouve toujours son adresse et son numéro de téléphone…

Il protège ses yeux

Toujours célibataire. Après ses trois buts en 20 min lors de ses débuts avec le Borussia Dortmund à Augsburg (5-3), il avait ramené le ballon chez lui avant que le BVB ne publie sur Twitter : « A Dortmund depuis seulement trois semaines et déjà une nouvelle petite amie. » Le natif de Leeds est encore célibataire, mais il devient un personnage très courtisé. Sur Instagram, il peut se targuer de compter aujourd’hui 1,8 million de followers, 300 000 de plus en moyenne par semaine. Sa vie reste très tranquille. Son père Alf-Inge a tenu à ce que son fils déniche immédiatement un appartement sur les bords du lac Phoenix à Dortmund afin d’éviter de dormir à l’hôtel. À Bryne ou à Dortmund, il se promène souvent sur les bords du lac en écoutant du rap norvégien. Il protège ses yeux pour garder ses réflexes. S’il porte des lunettes anti gyrophare pendant ses heures de repos, c’est pour ne pas abîmer ses yeux lorsqu’il est devant la télévision ou sur son téléphone portable et pour passer de bonnes nuits, lui qui dort en moyenne entre huit et neuf heures. Résultat : il anticipe mieux les actions en match, toujours pleinement éveillé, comme ses buts au BVB. Il affiche un taux de réussite exceptionnel : 1 but toutes les 58 minutes avec Dortmund.

Nutrition, la clé

Aucun écart alimentaire. Si cet athlète (1,94 m, 84 kg) est constamment en forme olympique, c’est avant tout parce qu’il fait particulièrement attention à son hygiène de vie : jamais de sorties en boîte de nuit, jamais d’alcool ni de folies. Au niveau nutritionnel, il raffole d’avocats, de noix et de graines. « Je ne mets jamais les pieds dans les fast-foods », a-t-il expliqué. Très rarement blessé, son seul souci médical est une pneumonie contractée quand il avait 15 ans et qui l’a éloigné des terrains plusieurs mois. Pas fan des médias. Les rendez-vous avec les médias ne constituent pas l’occupation favorite de ce jeune joueur, pas vraiment à l’aise face au micro contrairement à Kylian Mbappé. Ses réponses sont souvent plus courtes que les questions posées. L’entretien le plus long qu’il ait jusque-là accordé a été à une chaîne de télévision norvégienne lorsqu’il était interrogé par l’ancien international Jan Age Fjörtoft. Durée de l’interview : 8 minutes ! n

