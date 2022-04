L’ancien caporal extradé d’Espagne le 24 mars dernier, Mohamed Benhalima, déjà condamné par contumace à dix ans d’emprisonnement quand il cherchait l’asile politique dans ce pays, passera devant le juge le 8 mai prochain pour répondre des accusations d’adhésion à un groupe terroriste, de criminalité transfrontalière, d’atteinte à la sécurité et l’intégrité du territoire national et de diffusion de fausses informations pour atteinte à la sécurité et au moral de l’armée.

L’ex-sous-officier a été placé en détention provisoire le 5 avril. Il devra comparaître devant un magistrat du tribunal du Ruisseau, selon des indications, dans une affaire pour laquelle il est déjà passé aux aveux dans une vidéo rendue publique par les services de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dimanche 27 mars, et largement reprise et commentée par les médias nationaux.

Dans ce document-déposition, l’ancien militaire dit mea culpa et se livre à une accusation en règle contre l’organisation islamiste Rachad créée à Londres en 2007 qu’il incrimine d’être partie prenante dans des plans hostiles la stabilité et à la sécurité du pays. Ses membres machinent des plans pour semer la discorde entre Algériens, l’a-t-il chargé en citant ses figures.

Certaines d’entre elles sont connues du public des médias Internet comme l’ancien diplomate et youtubeur compulsif basé à Londres Mohamed Larbi Zitout, Amir Boukhors dit Amir Dz, qui a eu son heure de célébrité nocturne sur le web, ou Mourad Dhina, ancien de l’ex-FIS, résidant à Genève et considéré comme la figure intellectuelle du groupe.

D’autres ne semblent être familières qu’à ceux qui suivent assidument l’activité de Rachad comme Mohamed Abdellah, un ancien gendarme aujourd’hui en prison en Algérie pour désertion, ou la strasbourgeoise Assia Kechoud, activiste à la catégorisation politique pour le moins difficile et par rapport aux personnes d’obédience islamiste avérée qu’elle côtoie.

A leurs côtés, des « planqués médiatiques», diraient des observateurs, les frères de Mohamed Larbi Zitout, Smaïl qui vit comme lui en Grande-Bretagne et Miloud en Belgique, des activistes de l’arrière-scène, mais néanmoins actifs en mobilisation et en recrutement, selon les aveux de Mohamed Benhalima.

Derrière l’affaire Benhalima, le procès de Rachad

Sa comparution, le 8 mai prochain, d’après le tableau qu’il a décrit aux enquêteurs de la DGSN, sera, donc, celle aussi du procès de Rachad qu’il dénonce d’avoir cherché à collecter, parfois à coups de fatwas improvisées par Larbi Zitout, à l’effet de nuire à la police, la gendarmerie et l’armée quand il ne s’agit pas d’institutionnels et de responsables gouvernementaux.

Ainsi qu’à mener sur les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux, par la création de faux comptes Facebook ou par la diffusion de fake news, une guerre 2.0 contre les intérêts de l’Algérie au prétexte de lutte contre le pouvoir et le régime. Ceci, quand il ne s’agit pas de former des liaisons dangereuses avec des groupes armés qui rappellent le souvenir sanglant et traumatique de la décennie rouge.

Car, outre les révélations de Mohamed Benhalima sur son activisme sur les réseaux sociaux, Mohamed Larbi Zitout est, en effet, soupçonné d’avoir des liens ou des contacts, c’est selon les sources, avec Youssef El-Annabi, le chef algérien d’Al Qaida au Maghreb (Aqmi).

Capturé, le 16 mars, avec six autres individus, près de Skikda, le désormais ex-émir Oussama Abou Sofiane, de son vrai nom Tayeb Youssef, lui, l’accuse ouvertement de mitoyenneté avec ce groupe islamo-terroriste qui tue et détruit dans de nombreux pays du Sahel, dont le Mali.

Une accointance qui incite à poser des questions sur les réalités des groupes armés qui sont présents dans la sous-région ; surtout quand des sources laissent indiquer que Mohamed Larbi Zitout, dont les activités sont connues des « services britanniques », travaillerait avec d’autres cadres de Rachad à créer des « corridors » entre le théâtre du conflit ukrainien pour lesquels ils tenteraient de recruter des candidats au combat contre les Russes et les sables sahéliens vers lesquels ils chercheraient à les envoyer pour rejoindre des groupes armés affiliés à la franchise Al Qaida.

Un mouvement islamiste en vadrouille

Autre possibilité de l’« employabilité » de Zitout, dans un terrain qu’il connait bien et à partir duquel il agissait déjà, le battage anti-algérien pour la position des autorités du pays considérées (par les Occidentaux et leurs officines) comme arrangeante vis-à-vis de la Russie dans sa guerre en Ukraine, donc, d’un camp officieusement « inamical ».

D’ici le procès du 8 mai, d’autres indications pour le moins prosaïques et inattendues sont apparues sur le fonctionnement de Rachad depuis que le groupe vit au rythme d’un conflit interne caractérisé entre autres par la guéguerre entre Mohamed Larbi Zitout et Amir Dz qui l’a accusé de s’accaparer l’argent gagné des audiences sur les réseaux sociaux et des dons recueillis via Paypal, alors qu’ils devraient être destinés au soutien des familles des détenus présumés militants affiliés à Rachad ou au Hirak ; et à couvrir les frais de justice et des avocats chargés de les défendre.

Cette accusation a été reprise à son compte par une autre figure aujourd’hui dissidente de Rachad, Yahia Mekhiouba. Ce présumé chargé de la communication du groupe, qui a déclaré sur Youtube ne plus en faire partie, s’en est pris via le même média à Mohamed Larbi Zitout, l’accusant à la mi-avril d’avoir « volé » beaucoup d’argent collecté à l’étranger.

Il a désigné dans la même humeur cafardeuse Amir Dz comme un « agent » des services marocains « payé » pour « insulter le Polisario » et le pouvoir algérien. Une dénonciation largement reprise par la presse durant ces derniers jours. Qui s’ajoute à celle qu’assène dans une autre circonstance Zitout à AmirDZ d’être un informateur des « services » français, lesquels lui auraient conseillé de cesser ses attaques pour garder pour eux un œil sur Rachad dont la « vie politique », notamment en France mais pas uniquement, les intéresse.

C’est ce qui expliquerait le ton adopté par Amir DZ à revenir sur ses accusations et à adopter un ton plus conciliant avec les cadres de Rachad qui se sont réunis, le 19 avril, une partie en présentiel en Suisse parce qu’elle y réside, une autre par Zoom, pour discuter de son cas et de l’orientation à prendre pour garder leur mouvement sur une eau qui semble l’avoir déjà emporté. Le procès du 8 mai promet d’être un moment à suivre.

Cet article sera publié demain, mardi, 26 avril, dans l’édition papier de Reporters