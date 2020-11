Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, a présidé jeudi une cérémonie de conversion temporaire de l’hôtel militaire du Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre du suivi sur terrain du degré de disponibilité des structures de la Santé Militaire à faire face à la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a effectué, aujourd’hui jeudi 26 novembre 2020, une visite de travail et d’inspection au Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires en 1ère Région Militaire, où il a présidé la cérémonie de conversion temporaire de l’hôtel militaire relevant de ce Centre en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19 et sa mise à la disposition du système de santé publique », a précisé le MDN. Après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d’Armée, en présence du Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale et du Commandant de la 1ère Région Militaire, du Chef du Département Emploi-Préparation/EM-ANP, du Directeur Central des Services de Santé Militaire et des Directeurs Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a entamé sa visite par la tenue d’une rencontre avec les cadres et personnels de la Santé Militaire, médecins et infirmiers, ajoute le communiqué. Il a saisi cette occasion pour souligner l’engagement du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à suivre, sur le terrain, l’état de disponibilité et d’état-prêt des structures de la Santé Militaires, pour faire face à la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus, indiquant, à ce propos, que la conversion temporaire de cet hôtel militaire en une structure sanitaire est une mesure qui traduit son souci permanent de concrétiser les engagements de l’Armée Nationale Populaire envers la patrie et le peuple. « Dans le cadre de l’engagement du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à suivre, sur le terrain, l’état de disponibilité et d’état-prêt des structures de la Santé Militaire, afin de faire face à la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus, il me plait de me retrouver, une fois encore, parmi les personnels de la Santé Militaire, et de présider aujourd’hui la cérémonie de conversion temporaire de l’hôtel militaire du Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires en une structure sanitaire, dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de cette dangereuse épidémie. Ainsi, j’ai dispensé des instructions à l’effet de doter cette infrastructure hôtelière, d’une capacité de (120) lits, de tous les équipements médicaux nécessaires, à l’instar des équipements de respiration artificielle, et d’un staff médical et paramédical qualifié, et de la mettre à la disposition du système de santé publique », a-t-il dit. « Cette mesure exceptionnelle, prise à la suite de la recrudescence inquiétante du nombre des contaminés par ce virus, à travers tout le territoire national, traduit notre souci permanent de concrétiser nos engagements envers la patrie et le peuple. Au sein de l’Armée Nationale Populaire, nous n’avons ménagé aucun effort, depuis l’apparition de cette pandémie dans notre pays. Ainsi, nous avons œuvré dès le début, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’endiguer la propagation de cette pandémie dans les rangs de nos Forces Armées. Nous avons également mobilisé tous les potentiels de l’Armée Nationale Populaire pour soutenir le système de santé publique, à l’instar de la mise à disposition de notre flotte aérienne pour le transport des équipements et produits médicaux, à partir de la République Populaire de Chine, outre l’entière disponibilité à déployer des hôpitaux de campagne, en cas de nécessité, afin de réduire la pression sur les établissements hospitaliers civils », a ajouté le Général de Corps d’Armée. Il a souligné également que la réussite de l’approche nationale de lutte contre la propagation de cette épidémie demeure tributaire d’une collaboration plus étroite entre les différents intervenants dans ce domaine. « Je tiens à souligner en cette occasion que la réussite de l’approche nationale de lutte contre la propagation de cette épidémie demeure tributaire d’une collaboration plus étroite entre les différents intervenants dans ce domaine, que ce soit entre les départements ministériels concernés ou en matière de réaction positive des différentes franges de la société aux mesures de prévention édictées par l’Etat et les institutions sanitaires du pays, lesquelles consistent entre autres, à respecter le confinement sanitaire, à éviter les regroupements et à se conformer au protocole sanitaire dans les écoles, établissements et lieux publics », a-t-il indiqué. Le Général de Corps d’Armée a affirmé qu’il serait judicieux d’investir dans la grande capacité du peuple algérien à faire face aux crises et épreuves, et œuvrer à l’orienter et l’encadrer afin de renforcer la cohésion nationale et mettre en échec toutes les campagnes hostiles tendancieuses. « Le peuple algérien est connu par sa grande capacité à faire face aux crises et épreuves quelle que soit leur ampleur. Il serait, donc, judicieux d’investir dans cette louable qualité morale et œuvrer à l’orienter et l’encadrer afin de renforcer la cohésion nationale et asseoir les fondements de l’unité et du raffermissement des rangs internes à travers la conjugaison des efforts de tout un chacun pour pouvoir surpasser cette crise sanitaire et faire parvenir le pays à bon port, notamment ces jours-ci où des campagnes acharnées sont dirigées par des cercles hostiles bien connus qui sont gênés par la ligne nationale honnête et courageuse adoptée par les hautes autorités du pays », a-t-il dit. « A ce titre et à l’effet de faire échouer ces tentatives pernicieuses, il serait plus judicieux, comme je l’ai déjà souligné, de consentir des efforts soutenus à même d’unifier le front interne à travers la mobilisation de l’opinion publique nationale et sa sensibilisation sur les objectifs inavoués des parties ennemies, la mobilisation de tous les acteurs sur la scène nationale afin d’adhérer aux efforts du commandement du pays et déjouer les plans tendancieux, et nous sommes totalement confiants de l’entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception de l’ensemble des enjeux et des défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit notre pays, de même que nous sommes confiants et profondément convaincus en sa disposition à mener à bien cette démarche nationale loyale et de sa parfaite compréhension », a-t-il ajouté. Le Général de Corps d’Armée a salué, par ailleurs, les immenses efforts et incommensurables sacrifices que ne cessent de consentir les personnels du secteur de la santé nationale, civils et militaires, médecins, infirmiers et administrateurs confondus. « Enfin, je tiens à saluer et à réitérer mes vifs remerciements aux personnels du système de santé national, civils et militaires, médecins, infirmiers et administrateurs confondus, pour les immenses efforts et sacrifices consentis avec abnégation, tout au long de cette dangereuse crise sanitaire, au service de leurs confrères atteints de ce virus contagieux », a-t-il dit, ajoutant: « qu’Allah nous prête assistance pour contribuer au progrès de notre armée, à la prospérité de notre valeureux peuple et à la sécurité de notre chère patrie ». A l’issue, le Général de Corps d’Armée s’est enquis de près des différentes mesures et dispositions prises à l’effet d’adapter cette infrastructure hôtelière à ces nouvelles missions médicales. Il a également constaté la disponibilité des équipements, sanitaires et logistiques, des matériels modernes et moyens médicaux mis à disposition pour garantir une prise en charge optimale des patients, ainsi que les mesures préventives pour la protection du staff médical qui travaille aux premiers rangs et qui se trouve en contact direct avec les malades, a conclu le communiqué.

