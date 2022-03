Il ne ressemble plus au serial-buteur qui affole les compteurs et fait tomber les records. Cristiano Ronaldo est méconnaissable quand il ne fait plus trembler les filets. C’est devenu une tendance inquiétante pour Manchester United. CR7 affiche un petit total, pour lui, de 9 buts en 23 matches de Premier League cette saison. Il a traversé une période de six rencontres sans marquer en début d’année, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2009. Il n’a inscrit qu’un seul but sur ses huit derniers matches de championnat. Lui, l’homme qui a passé la barre des 800 buts en carrière en décembre. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Ronaldo a bien connu quelques passages à vide dans son parcours glorieux. La vie de buteur est faite ainsi. Mais celui qu’il traverse actuellement ne ressemble à aucun autre. Le Portugais a rarement été aussi maladroit que ces dernières semaines, à l’image de son match le week-end dernier face à Watford (0-0), où il a aussi manqué de réussite en frappant le poteau. Surtout, il n’a jamais semblé aussi perdu au sein d’une équipe par le passé. Un spleen inhabituel. Et délicat à expliquer.



« UNE ÉQUIPE TOTALEMENT DÉCOUSUE »

Paradoxalement, Manchester United s’en sort globalement bien malgré la défaillance actuelle de son buteur. Les Red Devils ne sont pas non plus souverains dans le jeu, mais ils restent sur huit matches sans défaite en championnat (4 victoires et 4 nuls) et ont adressé près de 60 frappes sur leurs trois dernières sorties en Premier League. La disette de Cristiano Ronaldo est d’autant plus troublante que son équipe parvient à se créer des occasions de but et lui offrir des opportunités de marquer. Mais de là à écarter un problème collectif pour expliquer la mauvaise passe de CR7, il y a cependant un pas à ne pas franchir trop vite. Ronaldo ne semble pas à son aise dans cette équipe mancunienne. Pour des raisons techniques, mais aussi par rapport à l’attitude générale qu’elle dégage. Elle semble contraster avec la personnalité de gagneur du Portugais.



LA GESTION DE SON TEMPS DE JEU EN QUESTION

Ronaldo n’est pas forcément très bien entouré à Manchester United. Il est aussi extrêmement sollicité. A 37 ans, le Portugais a fait mieux que prouver sa longévité. Il a montré une capacité bluffante à rester un joueur dominant au plus haut niveau, avec tous les sacrifices que cela implique. Mais CR7 est soumis à un rythme infernal en Premier League et Ralf Rangnick ne l’économise pas vraiment. L’ancien Madrilène a joué 30 des 34 matches disputés par Manchester United depuis son retour, dont 27 comme titulaire et 22 dans leur intégralité. Même pour Ronaldo, un petit coup de pompe n’est pas à exclure. Et la gestion de son temps de jeu peut légitimement interroger dans cette optique. « Lors de ses deux dernières années au Real, le management des hommes par Zinedine Zidane était une masterclass, explique Pete Sharland. Il avait persuadé Ronaldo de manquer des matches pour s’assurer qu’il soit au meilleur de sa forme dans les grands rendez-vous en Liga et en Ligue des champions. C’était possible dans une équipe pleine de stars, mais à Manchester United, cela ne fonctionne pas aussi bien. Je pense que Rangnick pourrait faire mieux, mais aussi que cela n’aide pas d’avoir une équipe aussi moyenne ».



LA C1 TOMBE À POINT NOMMÉ

Les planètes ne sont pas vraiment alignées et cela peut expliquer pourquoi Cristiano Ronaldo peine à afficher le même rendement à Manchester United qu’au Real Madrid ou à la Juventus Turin. Pour l’instant, son pari de retrouver le club où il s’était révélé entre 2003 et 2009 est perdu. «En tant qu’observateur, il semble que Ronaldo regrette sa décision de retourner à Manchester United, avance Pete Sharland. L’équipe n’est pas aussi forte qu’il le pensait, et maintenant il lui est demandé de travailler dans un système de pressing, ce qu’il n’apprécie pas évidemment.» Mais le Portugais n’en reste pas moins de la trempe des plus grands champions.

Cette situation d’échec, il n’est pas du genre à l’accepter. Et les échéances à venir semblent de nature à sonner son réveil. Il y a le derby ce dimanche face à Manchester City, mais surtout la Ligue des champions avec le 8e de finale retour contre l’Atlético de Madrid après le match nul à l’aller (1-1). Une compétition qui a fait sa gloire. Et qui l’a vu briller lors de la phase de poules avec 6 buts en 6 matches. C’est la seule dans laquelle CR7 a affiché son vrai visage depuis son retour à Manchester United. C’est peut-être aussi celle qui lui permettra de sortir enfin de cette impasse. n

