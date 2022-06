La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sûreté de la wilaya de Bejaïa a arrêté un individu qui se faisait passer pour un haut fonctionnaire de l’Etat et arnaquait ses victimes en leur demandant des sommes d’argent importantes pour les faire bénéficier de différents avantages et privilèges, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «La BRI de la Sûreté de la wilaya de Bejaïa a mis fin à l’activité d’un individu âgé de 26 ans, originaire de la wilaya d’El Oued, pour usurpation de qualité de haut fonctionnaire de l’Etat, lequel arnaque ses victimes en leur faisant croire être leur intermédiaire auprès des administrations publiques centrales et locales pour les faire bénéficier d’avantages et de privilèges en contrepartie de sommes d’argent importantes, tels que les dossiers de logement, les projets touristiques et d’autres activités commerciales», précise la même source. «Le mis en cause piège ses victimes en leur montrant des photos avec des responsables de certaines administrations locales et d’autres photos où il apparait vêtu d’uniformes d’instances officielles pour gagner leur confiance», souligne la même source. La DGSN appelle «tous les citoyens qui auraient pu être victimes de cet individu ou détenant des informations sur lui, à se rapprocher de la Sûreté de la wilaya de Bejaïa ou du commissariat de police le plus proche à travers le territoire de la République pour déposer plainte ou faire une déposition dans cette affaire», conclut la même source.

