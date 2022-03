Tout en se disant favorable à plus d’ouverture pour un retour à la vie normale, le Dr Bekkat Berkani recommande néanmoins une certaine vigilance durant le mois de jeûne attendu dans quelques jours, même si la maladie de Covid-19 se présente sous forme légère avec le sous-variant BA.2.

PAR INES DALI

La baisse des contaminations au Covid-19 en Algérie qui continue de se confirmer ne devrait pas détourner l’attention sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment dans les pays avec lesquels il y a une circulation de voyageurs de et vers l’Algérie et qui connaissent une reprise épidémique. Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, ont levé trop «brutalement» leurs mesures anti-Covid et se retrouvent confrontés à une nette remontée des cas depuis le début de mars courant sous l’effet du sous-variant BA.2, a déploré mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe.

Si dans ces pays il y a une levée «brutale» des mesures de prévention, en Algérie, ces mesures sont abandonnées par la population depuis plusieurs mois, même avant l’arrivée d’Omicron dans le pays. Le nombre de cas de Covid est «à la hausse dans 18 des 53 pays de la zone de l’OMS Europe. Au cours des sept derniers jours, plus de 5,1 millions de nouveaux cas et 12.496 décès y ont été enregistrés», a alerté le directeur de l’OMS en Europe, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse, relevant qu’il reste «optimiste mais vigilant» et qu’«il y a un très grand capital d’immunité (…) que ce soit grâce à la vaccination qu’aux infections».

En Algérie, si les professionnels de la santé continuent de prôner la prudence, c’est en raison du taux vaccinal assez bas, d’à peine 32%, selon le chiffre révélé par le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar, en début de semaine. «En ce qui nous concerne, j’espère que l’immunité naturelle va nous protéger, puisque la population est faiblement vaccinée et continue de faire preuve de réticence», a estimé, hier, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, dans une comparaison avec les pays européens. Mais il a tenu à préciser qu’il y a un effet rebond dans le monde et pas seulement en Europe, citant d’autres pays comme la Chine.



«Le Covid actuel n’est pas générateur de gravité»

«La reprise épidémique a été engendrée par le sous-variant BA.2» qui prédomine actuellement à l’échelle mondiale, y compris en Algérie, «mais le Covid de ce sous-variant est particulier», a-t-il dit. «C’est un Covid-19 qui n’est pas générateur de gravité, de cas d’hospitalisations, voire de décès. Si on prend l’exemple de la France métropolitaine, il y a eu effectivement une augmentation exponentielle des cas qui est due, très certainement, au fait qu’ils ont repris une vie normale et sans aucune mesure de prévention. Ils ne portent même plus de masque, à part dans les transports, comme le train, l’avion, etc. où c’est une obligation. Mais ailleurs, le masque n’est pas du tout porté».

Pour le Dr Bekkakt Berkani, une levée des restrictions assez large peut se comprendre et se trouve être justifiée. «Les raisons sont de faciliter la vie économique et sociale notamment, car il ne faut pas oublier que le Covid a suffisamment paralysé pratiquement toute une vie sociale, économique, politique… Alors le choix a été fait de tout ouvrir après avoir mis dans la balance le fait que l’Omicron ne provoque pas de gravité de la maladie, et le fait de courir le risque d’une augmentation des contaminations, ce qui est le cas actuellement. Et les restrictions ont donc été levées parce que c’est une épidémie qui n’est pas génératrice de gravité», a commenté notre interlocuteur.

A l’inverse, la Chine reconfine ses villes les unes après les autres, dès qu’une hausse des cas est observée. Selon le président de l’Ordre des médecins, cela s’explique dans ce pays «car il faut dire que leur objectif est d’avoir zéro cas Covid, c’est pour cela qu’ils prennent des mesures vraiment extrêmes».

Pour savoir quelles sont les mesures idoines à prendre, les scientifiques mettent dans la balance les avantages et les inconvénients, a-t-il rappelé, mettant en exergue que la maladie actuelle de Covid-19 reste sous forme légère. «Tant que cela reste une épidémie de transmission virale simple, et qu’avec l’Omicron on fait un genre de rhytine ou à la rigueur de grippe, et tant que cela ne tue pas et n’emmène pas à l’hôpital, il faut alors ouvrir la vie économique et sociale», a-t-il soutenu.



Etre prêt à toute éventualité

Mais cela n’empêche pas que le pays doit rester vigilant, selon notre interlocuteur, qui revient sur la situation épidémique confortable de l’Algérie. «Il est vrai que les cas ont diminué, même s’ils ne reflètent pas le nombre réel, surtout que nous n’avons pas, cette fois-ci, des personnes qui arrivent en masse à l’hôpital ou encore celles ayant besoin d’oxygène, comme c’est arrivé l’été dernier lors de la troisième vague», d’où, a-t-il enchaîné, «maintenant, il est temps d’ouvrir encore plus et de regarder ce qui se fait ailleurs en la matière».

Ceci dit, l’Algérie doit être prête à toute éventualité d’une hausse des contaminations si elle devait subir une situation similaire à ce qui se passe dans d’autres pays. Cela devrait se traduire par «des stocks suffisants de médicaments, une mobilisation suffisante du nombre de lits d’hospitalisations, sans oublier l’oxygène médical…», préconise le Dr Bekkat Berkani.

Il a tenu à noter que c’est bientôt le ramadan, synonyme de grande ruées vers les marchés, les grandes surfaces et autres, d’où de grands rassemblements de personnes sont à attendre. Ce qui pourrait favoriser «une grande transmission du virus». Ce sera également «le premier ramadan sans les habituelles restrictions, tout est ouvert même durant la nuit», a-t-il encore fait remarquer, appelant à plus de vigilance durant le mois de jeûne.

Quoi qu’il en soit, il reste encore un peu plus de deux mois pour être fixé sur le Covid-19. «Si on arrive à dépasser le mois de mai sans grands dégâts de cette pandémie, je pense qu’on aura gagné le répit de l’été», a conclu le président de l’Ordre des médecins. <