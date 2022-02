Selon les informations du quotidien espagnol ABC, le Real Madrid proposerait à Kylian Mbappé un contrat de six ans, un salaire net de 25 millions d’euros ainsi qu’une prime à la signature, en qualité de joueur libre, qui pourrait atteindre la barre des 50 millions. Dans le même temps, le PSG aurait conservé l’espoir de prolonger le bail du champion du monde précisait L’Equipe hier. «Vous savez tous qu’il pourrait jouer au Real Madrid un jour». Quelques heures avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions, Karim Benzema a rappelé que Kylian Mbappé pourrait prochainement réaliser son rêve d’adolescent : porter le maillot des Merengue. En fin de bail avec le PSG en juin prochain, le champion du monde 2018, qui a affirmé ne pas avoir discuté avec son adversaire en C1, pourrait se voir proposer un juteux contrat par l’actuel leader de Liga, dont le quotidien ABC a dévoilé les contours ce mardi.

LE PSG N’A PAS PERDU ESPOIR DE PROLONGER MBAPPÉ

Le quotidien évoque ainsi un contrat de six ans, un salaire annuel net de 25 millions d’euros sans oublier la prime à la signature, en qualité de joueur libre, qui pourrait atteindre 50 millions. Cependant, ABC précise que les négociations ne devraient pas être conclues avant la fin de la saison 2021-22. Pour sa part, L’Equipe indique ce mardi que le PSG n’a pas perdu espoir de prolonger le bail du Parisien. L’été dernier, le PSG avait offert le même salaire annuel que lui proposerait le Real Madrid ainsi qu’un contrat de quatre ans supplémentaires. Mais Kylian Mbappé, qui toucherait environ 19 millions d’euros net par an à Paris selon L’Equipe, n’a pas répondu favorablement à la proposition de l’actuel leader de Ligue 1. Dans le même temps, le PSG a même refusé une offre de 200 millions d’euros venue du Real Madrid dans les dernières heures du mercato estival 2021. «Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d’autre. Cela faisait six ou sept ans que j’étais dans le Championnat de France. J’ai donné ce que j’ai essayé de donner à Paris et je pense que je l’ai bien fait… Si j’étais parti cet été, ça n’aurait été que pour le Real», déclarait-il à L’Equipe au mois d’octobre. Avec 21 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé a prouvé qu’il était resté concentré sur sa saison avec le PSG. Avant le grand départ l’été prochain ?

Articles similaires