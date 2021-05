Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte avec l’Algérie, Riyad Mahrez pourrait décrocher la Ligue des Champions UEFA sous les couleurs de Manchester City. Un doublé que huit joueurs africains seulement ont réussi auparavant. Le tout premier joueur du continent à avoir signé cet exploit était déjà une Algérien. C’était Rabah Madjer. Ce dernier avait brandi la Coupe des Clubs Champions (Actuelle Ligue des Champions) et la CAN-1990.

Par Mohamed Touileb

Le 29 mai prochain à Istanbul (Turquie) sera un jour important pour les « Citizens » car ils auront l’occasion d’être sacrés pour la première fois en Europe. Bien évidemment, les regards seront braqués sur Mahrez qui aura été l’homme fort dans la dernière ligne droite pour les Mancuniens. Sur les 5 dernières rencontres, le natif de Sarcelles (Paris) a été décisif à 6 reprises (4 buts et 2 passes). C’est pour dire que si les Skyblues ont pu atteindre la dernière étape, c’est en grande partie grâce au Fennec. A partir de là, il sera attendu pour la finale 100% contre Chelsea dans 22 jours.

Drogba n’a pas connu ce privilège

Les Blues comptent déjà une consécration continentale. Et justement, les Londoniens ont été sacrés par le passé en 2012 en comptant deux Ivoiriens à savoir Didier Drogba et Salomon Kalou. Un de leur compatriote a déjà connu cet honneur avec le FC Barcelone en 2009. Il s’agit de Yaya Touré. Seulement, il est utile de noter que Drogba n’était pas avec les Eléphants lorsqu’ils ont gagné la CAN 2015.

L’autre grand attaquant, Eto’o Samuel, a -en revanche- trôné en Afrique avec le Cameroun (CAN 2000 et 2002) et en Europe avec le FC Barcelone en 2009. C’était en même temps que Touré. Un autre Lion Indomptable a pu rassembler une CAN et une LDC : Geremi Njitap détenteur de la C1 (2000 et 2002). A l’instar de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, le Nigéria a un duo qui a lesdites lignes au palmarès : John Obi Mikel (Chelsea en 2012) et Finidi George (Ajax en 1995).

Madjer, porte-flambeau en la matière

L’Algérie pourrait avoir son binôme si jamais Mahrez trône avec Man.City. Avant lui, Rabah Madjer avait emmené le FC Porto sur le toit de l’Europe grâce à sa talonnade désormais légendaire. Pour l’instant, l’enfant d’Hussein Dey est le seul Vert à avoir signé la performance de triompher avec la sélection et en club dans les deux compétitions majeures.

C’est le cas aussi pour Abedi Pelé qui est le 8e dans ce cercle très fermé et qui était présent lors de la victoire de l’Olympique Marseille en Ligue des Champions. Il avait imité Madjer, qui reste le tout premier africain à avoir parachevé cet exploit, 5 ans après. Le beau monde qui fera de la place au capitaine de l’équipe nationale en cas de couronnement montre que ce dernier tutoie la crème et les légendes du foot africain. Un autre qui ne pourrait que lui donner plus d’envergure sur la scène internationale. n