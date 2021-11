Alors que Lionel Messi n’a pas encore trouvé le chemin des filets en championnat de France depuis ses débuts à la fin du mois d’août, Javier Pastore a réclame de la patience pour son compatriote. Interrogé lundi par beIN Sports, l’ancien milieu du PSG, aujourd’hui à Elche, affirme qu’on «verra le vrai Messi dans la deuxième partie du championnat».

Lionel Messi n’a été que l’ombre de lui-même vendredi dernier lors de la victoire du PSG face à Lille (2-1). Remplacé à la mi-temps par Mauro Icardi en raison d’une gêne musculaire, la «Pulga» est absente pour le déplacement à Leipzig ce mercredi, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue des champions. Deux jours avant ce match, Javier Pastore a tenu à rassurer sur les performances de son compatriote, arrivé dans le club de la capitale cet été.

«C’est la première fois qu’il change de club»

«Je ne suis pas surpris que ses débuts en Ligue 1 soient difficiles, c’est normal, c’est la première fois qu’il change de club, a expliqué lundi l’ex-milieu du PSG (2011-2018) à beIN Sports. C’est tout nouveau pour lui. Ce sont de nouvelles personnes, qu’il ne connaissait pas, un championnat qu’il ne connaissait pas, des équipes contre lesquelles il n’avait jamais joué. Il a besoin de quelques mois pour s’adapter. Mais la qualité, il l’a, en Ligue des champions, il démontre qu’il est toujours présent. C’est une compétition qu’il connaît, des joueurs qu’il a déjà affrontés à de nombreuses reprises.»

Le nouveau joueur d’Elche est formel : «Leo va trouver sa place dans cette équipe» et «on verra le vrai Messi dans la deuxième partie du championnat». Depuis le début de la saison, le sextuple Ballon d’Or n’a pas encore marqué en championnat mais a cependant trouvé le chemin des filets à trois reprises en Ligue des champions (un but contre Manchester City et un doublé face à Leipzig). Si l’Argentin enchaîne dans cette compétition et permet à son équipe d’aller au bout, les supporters ne lui en tireront pas rigueur s’il manque de régularité en championnat. n

