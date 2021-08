Le journaliste et correspondant de Liberté à Tamanrasset, Rabah Karèche, a été condamné ce jeudi, par le tribunal de Tamanraset, à une année de prison dont huit mois ferme et quatre mois avec sursis, rapporte le quotidien sur son site web, en citant Me Abdelghani Badi. Le verdict a été ainsi rendu une semaine après le déroulement du procès, durant lequel le parquet avait requis une peine de trois ans de prison ferme et d’une amende de 100 000 DA. En prison depuis le 19 avril dernier, Rabah Karèche restera incarcéré encore 4 mois avant d’être libéré.

