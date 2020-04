La période de confinement devait arriver à terme demain, dimanche 19 Avril sera finalement prolongée. C’est le Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui l’a annoncé ce samedi dans un communiqué de presse dans lequel il indiquait que « le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent » est reconduit « pour une période supplémentaire de 10 jours« , soit jusqu’au 29 avril prochain. Ainsi, le dispositif suivant, et durant cette période, restera toujours en vigueur:

Confinement total pour la wilaya de Blida ; Confinement partiel à partir de 15h00 jusqu’au lendemain à 07h00 du matin pour neuf (09) wilayas : Béjaïa – Tlemcen – Tizi Ouzou – Alger – Sétif – Médéa – Oran – Tipasa et Ain Defla. Confinement partiel à partir de 19h00 jusqu’au lendemain à 07h00 du matin pour les 38 wilayas restantes.

Le Premier ministre rappellera que « la nécessité de respecter les règles préventives édictées en matière de confinement, de distanciation sociale et de mesures d’hygiène qui demeurent dans la situation actuelle les seules barrières de prévention à même de stopper la propagation du Coronavirus « COVID-19 »« . Il ajoutera également que « conscients des impacts économiques et sociaux du confinement, les pouvoirs publics aspirent à ce que la présente reconduction des mesures prises permette de conforter les efforts déjà entrepris en vue d’endiguer cette épidémie. Cependant, cela ne sera possible que si les citoyens adhérent fortement à la discipline générale exigée par la situation. »