Le défenseur international A’ du CR Belouizdad Chouaïb Keddad, a déclaré lundi que le joueur local avait «prouvé» son potentiel et sa capacité à «se frotter au haut niveau», deux jours après la finale du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) perdue samedi soir par l’Algérie face au Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade Nelson-Mandela de Baraki.

«Le joueur local a prouvé qu’il était capable de se frotter au haut niveau, pour peu qu’il soit mis dans les meilleures conditions. Les nouveaux stades construits (Nelson-Mandela de Baraki et Miloud-Hadefi d’Oran) devront être mis à la disposition des clubs, pour pouvoir hisser le niveau de notre championnat», a indiqué Keddad, lors d’une zone mixe organisée avec la presse au stade 20-août 1955 d’Alger.

Les internationaux A’ du Chabab ont repris les entraînements lundi matin, à la veille du départ au Caire, en vue du match face aux Egyptiens du Zamalek, vendredi (17h00), comptant pour la

1re journée (Gr.D) de la Ligue des champions d’Afrique.



La malchance a tout gâché

«Notre objectif était de remporter le trophée pour le dédier à la mémoire de notre ancien coéquipier Billel Benhamouda que Dieu ait son âme. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. En finale, nous étions plus proches de la victoire que le Sénégal, le titre s’est joué aux tirs au but, la chance a été du côté de l’adversaire», a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner :»Les statistiques réalisées dans la compétition plaidaient largement en notre faveur : meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur, et meilleur joueur, le destin a voulu que le titre nous échappe». Présent lors de ce rendez-vous médiatique, le milieu de terrain Zakaria Draoui, est revenu sur la participation algérienne au CHAN, nourrissant des regrets de ne pas pouvoir soulever le trophée. «Nous aurions aimé conclure notre participation en beauté, mais la chance nous a tourné le dos. Nous n’allons pas s’arrêter là, nous devons continuer à travailler dans l’objectif de gagner des titres lors des prochaines échéances» a t-il dit. «J’espère que les autres stades du pays soient dotés de belles pelouses, pour permettre aux joueurs locaux de progresser, et surtout permettre à notre championnat de passer un palier», a-t-il conclu. n

