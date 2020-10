L’acteur Mahmoud Yassine, un des derniers monstres sacrés de l’âge d’or du cinéma égyptien, est mort à 79 ans, a annoncé mercredi son fils sur Facebook. « Mon père, l’artiste Mahmoud Yassine, est décédé », a écrit l’artiste et auteur Amr Mahmoud Yassine sur sa page. Né en 1942 dans le gouvernorat côtier de Port-Saïd, dans le nord de l’Egypte, Mahmoud Yassine était diplômé en droit. Il a commencé sa carrière artistique à la fin des années 1960 par le théâtre, avant de participer à plus de 150 films. Il a aussi joué dans une soixantaine de séries télévisées et une vingtaine de pièces de théâtre. Mahmoud Yassine était une célébrité dans le monde arabe, où la culture cinématographique égyptienne a longtemps été dominante. Père de deux enfants, il était marié à l’actrice Shahira depuis 1970.

