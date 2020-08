L’adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira, qui avait fui l’Algérie, est entre les mains des autorités et comparaîtra devant le juge d’instruction militaire lundi prochain, indique dimanche un communiqué des services de sécurité, repris par l’APS. « Sur ordre du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et en coordination entre nos services de sécurité et les services de sécurité turcs, l’adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira, qui avait fui le pays, a été remis jeudi aux autorités. Il comparaîtra devant le juge d’instruction militaire lundi« , précise le communiqué.

