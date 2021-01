L’ambassadeur américain au Maroc, David Fischer, quittera son poste le 20 janvier prochain, a indiqué l’ambassade des Etats-Unis à Rabat via Twitter. Le départ de l’ambassadeur sera « conforme à la pratique habituelle des ambassadeurs américains nommés politiquement qui terminent leurs missions diplomatiques au début d’une nouvelle administration présidentielle », précise l’ambassade dans un tweet, ajoutant que David Fischer s’exprimera publiquement sur son départ dans les prochains jours. David Fischer qui a pris ses fonctions à Rabat en janvier 2020 a été le premier ambassadeur américain à se rendre dans la ville sahraouie occupée Dakhla, une visite qui a suivi la conclusion de l’accord de troc, ayant abouti à la normalisation des rapports diplomatiques entre le Maroc et l’entité sioniste en contrepartie de la reconnaissance par le président américain sortant, Donald Trump, de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Avant sa désignation pour le poste d’ambassadeur américain Rabat, Fischer a été PDG de Suburban Collection Holdings, un conglomérat privé constitué de l’un des plus grands groupes de la concession automobile aux Etats-Unis. David Fischer a été, entre autres, membre de la Judicial Tenure Commission (Commission pour la durée du mandat des juges) pour l’Etat du Michigan, président du Conseil d’Administration de l’Université d’Oakland et membre du Conseil d’Administration de la Fondation communautaire du sud-est du Michigan.

