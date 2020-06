Il y a presque une année, l’équipe nationale a été, contre toute attente, sacrée championne d’Afrique. C’était inattendu, parce que Rabah Madjer, prédécesseur de Djamel Belmadi sur le banc, a laissé la sélection dans un état léthargique. Mais cela n’a pas empêché l’inventeur de la talonnade de penser que lui, et les coachs qui l’ont précédé, ont une part de mérite dans cet exploit.

« Je ne peux pas ressentir de la jalousie envers Belmadi. Pourquoi devrais-je être jaloux de lui ? J’étais moi-même entraîneur de Belmadi lorsqu’il était joueur en équipe nationale », c’était la déclaration de Rabah Madjer faite en mars dernier quand il a évoqué le parcours très abouti de son successeur à la tête de la barre technique des Fennecs.

D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Porto avait dit ressentir « beaucoup de joie pour sa réussite (de Belmadi) en sélection », en ajoutant qu’« il a mené l’EN à un exploit que je voulais moi-même atteindre lorsque j’avais pris en main la sélection. C’était mon rêve. Mais on ne m’a pas accordé la chance, surtout que j’ai été victime d’une grande compagne de déstabilisation. Cela-dit, je ne regarde plus vers le passé.»



Trois chances plutôt qu’une

C’est vrai, Madjer n’a pas eu une chance mais trois pour faire ses preuves en tant que sélectionneur. Trois passages ratés dont le dernier avant la venue Belmadi. Malgré une dernière expérience désastreuse, il pense qu’il avait accompli un certain travail et apporté sa pierre à l’édifice de la consécration. Dans une déclaration faite à la chaîne égyptienne « On Sports ». Il a commencé par reconnaître que « L’Algérie a bien mérité son titre de championne d’Afrique mais je ne m’attendais pas à un tel exploit. J’ai misé sur l’équipe égyptienne mais ils ont fourni une très mauvaise prestation durant la CAN ». Quelque part, l’homme de 61 ans sait qu’il n’avait pas laissé l’EN en bonne santé. En même temps, il estime que le triomphe égyptien est le prolongement du travail des coachs qui se sont succédé sur le banc des « Guerriers du Sahara ». Toutefois, il faut savoir que les Saâdane (4e en 2010), Halilhodzic (éliminé au premier tour en 2013), Gourcuff (sorti en quarts en 2015) et Leekens (trois matchs et puis s’en va en 2017), les quatre qui ont pu passer le test continental, ont eu leur chance et n’ont jamais pu mener la sélection sur le trône. Même quand elle avait un statut de mondialiste.



Epoque de « séparatisme »

C’est, en revanche, le cas de Belmadi qui avait trouvé Mahrez & cie dans une situation critique après le passage chaotique du trio Madjer – Menad – Ighil. Un chantier délabré où tout été à refaire. « Quand un entraîneur travaille dans des conditions difficiles, c’est compliqué pour lui de réussir. Avant l’arrivée de Belmadi, il y avait en place des entraîneurs qui ont laissé leur empreinte. Ils méritent des remerciements », estime Madjer qui ajoute que « Belmadi a continué ensuite le travail. Et avec la stabilité qui régnait au sein de la sélection et la détermination de nos joueurs, on a fini par gagner la coupe d’Afrique.»

Madjer et ses collaborateurs n’ont rien légué si ce n’est un groupe miné par les clans et une disparité entre les locaux et les binationaux. A cette époque, la Fédération algérienne de football (FAF) pondait même des communiqués ségrégationnistes. Il y avait des plans pour des « quotas » pour faire jouer plus des éléments issus du cru par rapport à ceux qui ont été formés de l’autre côté de la rive. A sa venue Belmadi a mis de côté cette dangereuse distinction et s’est contenté de faire appel aux plus méritants. La preuve, il avait pris 7 Fennecs ayant fait leurs débuts localement parmi les 23 retenus pour la CAN-2019. Benlamri, Bensebaïni, Atal, Belaïli et Bounedjah faisaient même partie du onze permanent. C’était juste un rappel. n